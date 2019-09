A todo esto, hoy hay partido

Uno ya no sabe qué pensar. Puede que ni los propios protagonistas que aprobaron el decreto supieran realmente qué consecuencias iba a tener. Quiero creer que el objetivo de la Diputación de Bizkaia al reducir la fiscalidad de las calificadas como «rentas notoriamente irregulares» era atraer a Bilbao a fondos de inversión internacionales y no poner la alfombra roja al Athletic para hacerse fuerte en Euskadi por encima de sus competidores en Primera, principalmente de la Real. Quizás soy un ingenuo. Yo qué sé. Prefiero pensar en positivo. Las formas, eso sí, han sido manifiestamente mejorables. Supongo que ha sido un desliz y bien está lo que bien acaba. La Real y el Athletic seguirán con su particular e histórica pugna con las mismas reglas de juego. Capítulo cerrado.

A partir de ahí, aparcado este asunto que tan preocupado tenía al presidente Aperribay y sus consejeros, hoy la Real juega un partido en Anoeta. Y eso siempre convierte un día tonto entre semana en especial. Ante quién y ante el Alavés de Garitano. Es un encuentro que quiero ver. Ni que decir en este momento en el que la Real está de dulce. Apetece ir a Anoeta porque juegue quien juegue, la Real está en disposición de lograr su tercera victoria consecutiva. Hace mucho que no tenía esta oportunidad y si lo consigue va a abrir un hueco importante sobre competidores por los puestos europeos que ni en el mejor escenario imaginaban en la Real cuando se conoció el calendario de Liga, con tres partidos fuera de casa en las tres primeras jornadas y tres rivales europeos en las cinco primeras jornadas. Tengo curiosidad por ver qué hace Imanol. Siempre se dice que hay que rotar en semanas de tres partidos, pero, como está el equipo, no tocaría muchas teclas. Los jugadores que salieron de inicio en Cornellá han tenido tiempo desde el domingo al mediodía para darle la vuelta al cuerpo y no me extrañaría que Imanol tire de los mismos. Otra cosa es la visita al Sánchez Pizjuán. Quizás allí hará falta otra cosa, pero hoy...