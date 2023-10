La Real, partidaria de no impedir el acceso a Anoeta de banderas palestinas

DV Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Real Sociedad no tiene previsto, en principio, adoptar ningún tipo de medidas excepcionales en el partido de este sábado en Anoeta contra el Mallorca (14.00 horas) con motivo del conflicto bélico que enfrenta a Israel y Hamás en Oriente Medio. A primera hora de esta tarde del viernes se mantendrá una reunión de seguridad en la que se abordará el tema, aunque la premisa sería la de que no existe ningún problema para el acceso de banderas palestinas al estadio, pero no así la introducción y colocación de otro tipo de pancartas.

Esta postura de la Real Sociedad llegaría en un momento en el que la Liga no se ha posicionado con claridad sobre este conflicto y sería totalmente opuesta a lo que sucedió el pasado fin de semana en Ipurua, donde un aficionado del Eibar fue expulsado del estadio y propuesto para sanción por la Ertzaintza por mostrar una bandera de Palestina en la grada primero y por negarse a guardarla después. Weissman, de «lanzar 200 toneladas de bombas sobre Gaza» a no ir a El Sadar De momento, las únicas reacciones han sido a título personal. Weissman, delantero israelí del Granada, no jugará esta noche en El Sadar de Pamplona ante Osasuna por «motivos de seguridad», después de que el jugador haya sido denunciado ante la Fiscalía de Granada por un grupo de palestinos residentes en la ciudad nazarí por un presunto delito de odio. Weissman, en mensajes que ha borrado de sus redes sociales, que ahora las ha puesto en privado, deseó «lanzar 200 toneladas de bombas sobre Gaza». Indar Gorri ya había anunciado en sus redes sociales una concentración en la previa al partido en apoyo a Palestina y en contra del jugador («Weissman kanpora, sionismo-faxismoa suntsitu), por lo que el recibimiento al jugador del Granada se preveía que iba a ser, como poco, hostil.

