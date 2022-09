Jon Pacheco, sorpresa en el once de Imanol

Manchester United - Real Sociedad Jon Pacheco, sorpresa en el once de Imanol El central de Elizondo es la apuesta del entrenador txuri-urdin para suplir la baja de Robin Le Normand ante el Manchester United

Jon Pacheco es la apuesta de Imanol Alguacil para suplir la sabida baja en defensa de Robin Le Normand tras la lesión que sufrió en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Reale Arena. Así, la Real Sociedad saldrá a por los tres puntos en el Old Trafford con el siguiente once: Remiro, Gorosabel, Aritz, Pachecho, Aihen; Zubimendi, Brais, Merino, Silva; Take y Sadiq.

Por su parte, esperarán en el banquillo la oportunidad para debutar en la presente Europa League Zubiaurre, Sola, Illarra, Zubeldia, Barrenetxea, Cho, Guevara, Navarro, Turrientes, Sadiq, Urko y Karrikaburu.

En frente estará el todopoderoso Manchester United, que tras la marcha de Sir Alex Ferguson lleva una década sin rumbo fijo. Eso sí, la chequera sin límites de los ingleses hace que el rival sea de renombre. Los once elegidos por Ten Hag son: De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; Fred, Casemiro, Eriksen; Antony, Cristiano Ronaldo y Elenga.