Oyarzabal y Zubeldia, con problemas en el pubis, fuera de la lista para el Sadar

Mikel Oyarzabal e Igor Zubeldia son las dos grandes ausencias para el Sadar en la lista de convocados que ha dado a conocer este sábado Imanol Alguacil. El eibartarra sigue arrastrando una rotura de fibras que sufrió antes del encuentro liguero frente al Mallorca y el plazo de recuperación se está alargando más de lo previsto inicialmente. No en vano, el capitán no ha podido entrenar junto al resto del grupo durante toda la semana y tendrá que esperar hasta el partido frente al Valencia de dentro de dos semanas para poder ser incluido en una convocatoria. Al no ser llamado ayer por Luis Enrique para jugar con el combinado nacional, Oyarzabal podrá ponerse a punto en Zubieta durante las próximas jornadas.

Quien tampoco podrá ser de la partida este domingo ante Osasuna es Zubeldia, aquejado de unos problemas de pubis desde hace tiempo, tal y como ha reconocido el propio técnico oriotarra en sala de prensa. La buena noticia, sin embargo, es la vuelta del Ander Guevara, que ya está «con buenas sensaciones» tras perderse el duelo europeo frente al Sturm Graz del pasado jueves. Isak, ya repuesto de la gastroenteritis que ha sufrido durante la semana, también podrá estar sin nungún problema en el duelo de Pamplona.

Así las cosas, Imanol ha cita a 21 hombres para medirse al cuadro que dirige Jagoba Arrasate: Aihen, Aritz Elustondo, Silva, Barrenetxea, Navarro, Lobete, Remiro, Rico, Le Normand, Zaldua, Isak, Januzaj, Zubimendi, Ryan, Turrientes, Pacheco, Portu, Sorloth, Gorosabel, Guevara y Merino.