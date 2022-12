Oyarzabal ya es uno más y trabaja con el grupo en Zubieta

Lunes de excelentes noticias para la Real Sociedad y sus aficionados. Mikel Oyarzabal se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión matinal de Zubieta, lo que supone un salto cualitativo en su proceso de puesta a punto para volver a la competición. El '10' realista ha completado el entrenamiento entero al ritmo del grupo sin lamentar molestias o recaídas. La incorporación del eibartarra ya supone en sí mismo un chute de moral para el equipo y se espera que en los próximos días su presencia en el grupo se normalice hasta coger el ritmo deseado para volver a competir, lo que sucederá con toda probabilidad en el mes de enero.

Otro que ha regresado también a los entrenos después de una importante lesión ha sido Aihen Muñoz, que ha entrenado con el grupo al mismo ritmo que Mikel Oyarzabal.

La de Oyarzabal ha sido la noticia más agradable de la mañana, pero no la única. Take Kubo ha vuelto de sus vacaciones recuperado de la enfermedad que le impidió jugar los octavos de final del Mundial contra Croacia y ya está a disposición del staff para participar incluso en la eliminatoria copera del miércoles en Coria. También han trabajado con normalidad Sorloth y Rico, que no viajaron el viernes a Leeds por precaución. Los dos apuntan también a entrar en la lista para la segunda ronda copera.