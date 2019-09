Real Sociedad Oyarzabal: «Fue un sueño hecho realidad» Oyarzabal celebra su estreno como goleador en Primera en Cornellá el 8 de febrero de 2016. : / ALEJANDRO GARCIA Oyarzabal rememora su bautismo goleador en Cornellá hace 3 años MIGUEL GONZÁLEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 07:13

Cornellá siempre formará parte de la historia de Mikel Oyarzabal. Allí marcó su primer gol como profesional el 8 de febrero de 2016. Entonces contaba con 18 años y buscaba abrirse camino en el club de su vida. De hecho, fue su segundo partido como titular. Tres años y medio después es el líder de la Real Sociedad más ilusionante de los últimos tiempos. Pero el presente no se puede entender sin el pasado.

En verano de 2015 fue citado junto con Zubeldia por David Moyes para la gira por Austria y Escocia. El técnico no le conocía de nada pero el entonces director deportivo, Lorenzo Juarros, le recomendó que los viera. Que los fuera conociendo por si necesitaba echar mano de ellos en algún momento.

Mikel se estrenó en el segundo amistoso, contra el St Johnstone. A pesar de que el marcador registró un empate sin goles, fue el blanquiazul más destacado, demostrando una madurez en sus decisiones en el campo impropia de un chaval que aún era juvenil. Participó en algún ensayo veraniego más pero con el arranque de la Liga bajó al Sanse. Arriba estaban Agirretxe, Vela, Chory Castro, Jonathas y Bruma, con Prieto y Canales que también se manejaban cerca de los puestos ofensivos.

La temporada no arrancó bien y en la novena jornada el técnico escocés lo incluyó en la convocatoria para la visita al Levante. La Real ganaba por 0-4 cuando lo hizo debutar en el minuto 85. Dos partidos después Moyes fue destituido y llegó Eusebio, quien desde el principio confió en él. En los dos primeros encuentros con el vallisoletano jugó media hora ante dos rivales potentes como el Sevilla y el Barcelona. En el último compromiso de 2015 Canales y Agirretxe cayeron lesionados en el Bernabéu y el club decidió darle la alternativa a los 18 años. No solo no fichó nadie sino que sacó a Chory al Málaga para que el eibarrés fuera consciente del nuevo papel que iba a jugar.

El 30 de enero de 2016 se estrenó por primera vez en el once inicial contra el Betis y una semana más tarde marcó en Cornellá. Fue un día histórico porque la Real ganó 0-5, su mayor victoria fuera de casa. Oyarzabal anotó el 0-3, el tanto que impidió definitivamente que el Espanyol se enganchase al partido.

Eusebio alineó aquel día a Rulli; Zaldua, Mikel, Iñigo, Héctor Hernández; Reyes, Illarramendi, Pardo; Vela, Jonathas y Oyarzabal. En el minuto 52 recogió un balón en la posición de extremo izquierdo, tiró una pared con Pardo y se plantó ante Pau. Controló y superó su salida con un disparo colocado al palo corto.

Hoy, tres años y medio después, sigue teniendo bien presente aquella noche: «Fue un día que nunca olvidaré. Marcar en Primera fue un sueño hecho realidad para mí. Encima todo salió perfecto, porque logramos una goleada fuera de casa, algo que nunca es fácil».

Con aquel tanto se quitó un peso de encima y comenzó una trayectoria goleadora que le ha llevado hasta las 39 dianas en competición oficial con la Real: 34 en Liga, tres en Copa y dos en Europa League. Y ello sin ser delantero centro y un goleador nato. Con 22 años, ya ocupa el 26º puesto en la relación de máximos artilleros del club en Primera empatado con Ansola y Laguardia.

En el partido siguiente al de Cornellá firmó su primer doblete ante el Granada (3-0) en Anoeta. Desde entonces su ascenso ha sido meteórico, hasta el punto de haber sido el capitán txuri-urdin en doce de los últimos dieciséis partidos de Liga. Entre sus tantos hay muchos especiales: aquel cabezazo que sirvió para tumbar al Barça en la 15/16, el de Mestalla en el descuento de esa campaña que valió el noveno puesto, otro al Rosenborg con el que la Real superó la fase de grupos de la Europa League hace dos años, los dos penaltis que silenciaron San Mamés el curso pasado, el que le robó la cartera a Dani García en el derbi de Anoeta...

Cuando el domingo salte a Cornellá le invadirán los buenos recuerdos: «Guardo la camiseta de aquel partido con un cariño especial por todo lo que supuso para mí. Es un campo que significa mucho en mi carrera porque allí di el primer paso de otros muchos que vinieron después».