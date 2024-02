Oyarzabal no está ni en la convocatoria El capitán es baja en el Parque de los Príncipes donde André Silva ejercerá de '9'

Bruno Parcero San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 14 de febrero 2024, 20:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Mikel Oyarzabal no estará este miércoles sobre el césped del Parque de los Príncipes. El capitán no ha superado las molestias en su rodilla izquierda y no ha entrado ni tan siquiera en la convocatoria del partido de hoy para enfrentarse al Paris Saint-Germain ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión