La Real es líder, Imanol sonríe y el discurso no cambia. «Estoy contento y orgulloso del equipo. Es muy difícil jugar bien aquí. Bien, tenemos 28 puntos, ahora nos toca pensar en el siguiente partido», zanjó.

Sobre el desarrollo del encuentro explicó que fue «un gran derbi de mucha intensidad. A este equipo para quitarle el balón, hay que correr mucho detrás. Era difícil acertar en la primera mitad, pero hemos tenido ocasiones».

Respecto a cómo se podía dar el partido, Imanol recordó que su idea siempre es la misma: «Siempre pienso que podemos ganar. Enfrente teníamos un rival que aprieta una barbaridad. Estoy muy contento, por la personalidad y el gran trabajo defensivo de todo el equipo. Ha sido además un derbi precioso».

Ya lo dijo no hace mucho y ayer lo repitió cuando se le pidió que valorara la actuación de Merino. «Para mí es el mejor jugador de la Liga. Es una bestialidad en cuanto a compromiso y trabajo, es un jugador top. Ha querido seguir jugando. Espero que vosotros –en alusión a los periodistas de Osasuna– estéis disfrutando de cómo le va».

También alabó a Januzaj, uno de los mejores del encuentro. «Si juega tantos minutos es porque se lo merece, me está demostrando en cada entrenamiento. No hay ningún jugador en esta Real que no se merezca jugar».

Tampoco ahora es momento para hablarle al oriotarra de cotas mayores. «No hemos hecho nada. Hasta que queden tres jornadas no vamos a saber por qué pelear. Tenemos que seguir mejorando y trabajando. Aunque vengamos de una mala o buena dinámica, pensamos en mejorar».

Y agradeció una vez más el enorme empuje brindado por la afición en todo el partido. «Una vez más estamos orgullosos por regalarles una victoria. Ojalá sigan así animando, todos juntos a una y que no cambien, porque van a llegar momentos difíciles seguro».