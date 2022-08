Adnan Januzaj continúa sin tener equipo para la presente temporada en plena semana de inicio de la Liga y cuando ya han arrancado las competiciones regulares en Inglaterra, Alemania, Francia y Países Bajos. En las últimas horas, informaciones en redes sociales reflejaban el interés de Osasuna de Jagoba Arrasate por el extremo internacional belga, pero el club rojillo ha negado que esté negociando su contratación debido al elevado caché que tiene, fuera del alcance de las posibilidades económicas de los navarros. Al haber terminado contrato con la Real, pasa a ser agente libre, pero la prima de fichaje y el elevado salario le convierten en un futbolista caro.

Su futuro se ha ligado anteriormente al de clubes como Nápoles, Barcelona, Al-Nassr, Everton y Amberes, entre otros, pero el extremo belga sigue sin encontrar acomodo. Tiene aún hasta el 31 de agosto para hacerlo, fecha en la que cierra el mercado en la mayoría de países –en Bélgica se alarga hasta el 6 de septiembre– y aspira a ser uno de los refuerzos para clubes que necesiten apuntalar su plantilla a última hora.

Januzaj se encuentra inmerso en el mercado tras la decisión de la Real de no renovarle por una cuestión técnica. El director de fútbol, Roberto Olabe, explicó que «a mí me hubiera gustado que siguiera, pero asumiendo lo que iba a ser. Fue una decisión conjunta. Se trataba de un tema de protagonismo, de minutos, no de rango económico». Después de cinco temporadas en la Real, Januzaj busca un destino donde continuar con su carrera a los 27 años.