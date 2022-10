Imanol quiso naturalizar este sábado en rueda de prensa la derrota sufrida en Pucela que corta una extraordinaria racha de ocho victorias consecutivas. «El rival nos ha ganado porque ha estado más acertado», destacó caballero so el oriotarra, que felicitó «al Valladolid por la victoria y a mis jugadores por dejárselo todo, más no les puedo pedir».

«Me voy orgulloso porque mis jugadores se han dejado la vida por conseguir la victoria», recalcó y no buscó excusas. «No voy a buscar excusas en el cansancio. Algunos llevaban muchos minutos, pero todos estaban en condiciones».

«En el primer tiempo, pese al error que les ha permitido ponerse por delante, hemos jugado bien. Hemos tenido situaciones muy claras para hacer el gol, pero también hemos cometido errores. Es una parte mérito del rival y otra demérito nuestro», analizó Imanol, que a pesar de todo cree que su equipo «ha estado metido en el partido hasta el final. Hemos tenido opciones muy claras, pero el balón no ha querido entrar».

Silva, con molestias

Como de costumbre, no quiso entrar a valorar la actuación arbitral y exculpó al VAR de la derrota. «Nos han anulado dos goles, pero si los han revisado es porque no eran legales. El arbitraje es lo más complicado del fútbol. Ahora tenemos la ventaja del VAR, que está para ayudar, y no hemos perdido por ese tipo de situaciones».

Por último, se refirió a Silva, al que retiró al descanso «por motivos musculares». «Esperemos que no sea muy serio», declaró.