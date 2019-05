¿Cree que la Real ganará hoy y acabará jugando en Europa? Juantxo Lusa Domingo, 12 mayo 2019, 12:39

Indalecio Francisco | Irun, 64 años «Hay que ser realistas; hay muy pocas opciones de ganar al Madrid»

«Hay muy pocas opciones de ganar hoy al Madrid y ninguna de entrar en Europa, hay que ser realistas. Ha sido una temporada de continuos altibajos, pero es normal por todos los cambios que está habiendo en el equipo. Me gusta Imanol y en cuanto a la próxima plantilla, apostaría por la cantera y que los fichajes marquen la diferencia».

Enrique Aguirre | San Sebastián, 77 años «El año está siendo irregular pero hay opciones de ganar hoy»

«Por supuesto que hay opciones de ganar hoy al Real Madrid y de entrar en Europa. El año está siendo irregular, pero lo veo normal. La plantilla es joven y ha habido muchos cambios últimamente. El ambiente ahora en Anoeta está bien, pero está claro que Atotxa era más espectacular. La afición estaba más encima y los jugadores transmitían más».

Loquillo | Barcelona, 58 años «¿Ganar al Madrid? Está hecho. Además ellos nos lo pondrán fácil»

«Voy a hablar en nombre de mi hijo, que es el que va a todos los partidos de Anoeta y no se pierde ninguno. ¿La temporada de la Real? Fantástica. ¿Opciones de entrar en Europa? Las tenemos todas, opciones de todo. ¿Ganar hoy al Real Madrid? Está hecho, además ellos nos lo van a poner muy fácil». Loquillo en estado puro.

Evangelista Fernández | San Sebastián, 78 años «El Athletic se va a partir el pecho por entrar en Europa; es la diferencia»

«Veo pocas opciones de entrar en Europa y un empate hoy ya es bueno: el Madrid es el Madrid. Nos falta hacer como el Athletic, apretar al árbitro, echarse encima... Se van a partir el pecho por defender el séptimo puesto, es lo que nos falta a nosotros y esa es la diferencia. Imanol es buen chaval, pero le tenían que haber dado más confianza a Garitano».

Goyo Gómez | San Sebastián, 62 años «Sería especial porque arrebataríamos el puesto al Athletic»

«Sería especial lograr el pasaporte europeo porque supondría arrebatar el puesto al Athletic, pero es difícil. Está costando jugar con regularidad porque la plantilla es joven y ha habido muchas lesiones. Las aspiraciones de la Real tienen que ser estas, estar en la lucha por meterse en Europa y tampoco podemos pedir mucho más».

Pedro Rodríguez | San Sebastián, 75 años «Entrar sería demasiado, no tenemos ni equipo ni fondo de armario»

«El final de temporada está siendo decepcionante, no tenemos ni equipo ni fondo de armario para ir a la Europa League y sería demasiado para la Real. Los chavales están dando resultado, pero siento que se vaya Juanmi. Es un jugador que te garantiza seis-siete goles por temporada y aporta experiencia a la plantilla, que es lo que ahora falta».

Ainhoa Garín | San Sebastián, 26 años «Tenemos posibilidades pero hay que admitir que está difícil»

«Yo creo que sí que tenemos opciones de entrar en Europa, aunque hay que admitir que está la cosa difícil. Me gusta que jueguen los jóvenes, y si son de aquí mejor que mejor. Ir al nuevo Anoeta está siendo una nueva experiencia, y muy buena. Ahora espero con deseo que alguien me ofrezca entradas para ir, algo que antes no pasaba».

Aitor Mirasolain | San Sebastián «La temporada está siendo floja, en la línea de los últimos años»

«La temporada está siendo floja, pero en la línea de los últimos años. Opciones, por haberlas, las hay, puede que el Athletic pinche, pero está difícil porque quedan pocos puntos. Me están gustando los chavales que están saliendo de la cantera y hay que apostar por ellos en el futuro y priorizar los jugadores de casa sobre los de fuera».