Opción Álvaro Odriozola para la Real Sociedad

Álvaro Odriozola tiene opciones de regresar a la Real Sociedad antes de que se cierra la ventana de incorporaciones, cifrada para las 23.59 horas del jueves 1 de septiembre. Se trata de una operación complicada pero en las últimas horas se ha activado por parte del cuadro txuri-urdin la oportunidad de repescar al lateral derecho donostiarra. Odriozola no ha entrando en ninguna convocatoria del Real Madrid y tiene imposible jugara a las órdenes de Carlo Ancelotti. Ha estado cedido las dos últimas temporadas en el Bayern de Múnich y en la Fiorentina (25 partiros disputados, 18 como titular), cuajando una gran temporada en las filas del equipo 'viola'. Su futuro pasa por buscar acomodo lejos de Valdebebas y volver a vestir de blanquiazul se ha convertido en una de las opciones.

La dificultad de la operación se atisba por dos aristas bien diferentes. Por un lado están las condiciones de llegada de Odriozola. El Madrid estaría encantado de recibir un dinero por un traspaso pero la Real no se va a meter en esas cantidades porque además no lo considera como una operación clave. Se trata más de una oportunidad que ofrece el mercado. Adquirir a un jugador de primer nivel, formado y criado en Zubieta y que no va a necesitar ningún periodo de adaptación. El cuadro guipuzcoano contemplaría, en el caso de apretar el acelerador para el regreso del canterano, por una cesión.

Por otro lado está que ahora mismo Imanol cuenta con dos laterales diestros tras la salida de Joseba Zaldua al Cádiz. Aunque bien pudieran ser tres porque en este arranque liguero quien más ha actuado por el perfil derecho de la defensa ha sido Aritz Elustondo, titular ante el Cádiz y Barcelona. Andoni Gorosabel se estrenó en Elche, mientras que Álex Sola está inédito de momento, fruto de los problemas físicos que ha sufrido en las últimas semanas. Obviamente la llegada de Odriozola dejaría sin minutos a uno de los dos laterales derechos específicos.

Contar con un jugador como el donostiarra sería un lujo para la Real y con un perfil muy apetecible para el 4-4-2 que está moldeando Imanol Alguacil. La velocidad y profundidad del donostiarra le dan un gran valor en caso de que cristalizara su vuelta. Odriozola fue vendido al Real Madrid en la temporada 2017/18 por 32 millones de euros. En la Real, Odriozola disputó 57 partidos antes de su llegada al Bernabéu. Acumula 129 encuentros oficiales entre la Liga española, la Bundesliga, el Calcio y competiciones europeas.