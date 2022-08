Sigue en directo el encuentro del Reale Arena

Sin novedades que reseñar. El once presentado por Imanol Alguacil es el mismo que salió al Nuevo Mirandilla con la esperada novedad en el lateral izquierdo de Aihen por el lesionado Diego Rico. Así, los aficionados que acudan al Reale Arena o sigan el encuentro volverán a disfrutar del rombo txuri-urdin.

En concreto, el conjunto realista saldra con el siguiente once: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Silva, Brais Mendez, Take Kubo e Isak.

Así, esperarán en el banquillo Zubiaurre, Illarra, Barrene, Cho, Guevara, Gorosabel, Pacheco, Turrientes, Navarro, Urko, Olasagasti y Karrikaburu.

Por su parte, Xavi Hernández, que finalmente no podrá contar con Koundé una vez que no ha podido ser inscrito en la Liga, ha optado por el siguiente once para enfrentarse al conjunto txuri-urdin: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé, Ferran y Lewandowsky.

Esperarán en el banquillo su oportunidad Piqué, Ansu, emphis, Pjanic, Aubameyang, Jordi Alba, Kessie, Sergi Roberto, Raphina, Iñaki Peña, Pablo Torre y Arnau Tenas.