Encuesta Real Sociedad - Getafe: ¿qué once jugadores debería alinear Imanol Alguacil el domingo en Anoeta? Los jugadores de la Real Sociedad celebran uno de los goles marcados ante el Alavés en Anoeta. / Lobo Altuna Imanol Alguacil, tras la derrota frente al Sevilla, lo tendrá complicado para elegir el once IKER MENDIA Martes, 1 octubre 2019, 17:57

La Real Sociedad y el Getafe se miden este domingo en Anoeta (18.30 horas) en un encuentro muy importante para los de Imanol Alguacil. El conjunto txuri-urdin llega a este choque tras caer en el Pizjuán ante el Sevilla (3-2) y el objetivo, como no puede ser de otra manera, será el de sumar los tres puntos.

Para ello, el entrenador de la Real Sociedad tendrá que decantarse por once jugadores que entren al terreno de juego desde el comienzo. No lo tendrá facil Imanol, ya que cuenta con una plantilla que ha demostrado muy buen nivel hasta la fecha y hay posiciones en las que tiene más de una alternativa. Por ejemplo, en la portería. ¿Tú a quién pondrías? ¿Y en la delantera? Elige a tu once ideal.