Un once de gala en la enfermería

La Real Sociedad ha terminado la primera vuelta siendo el mejor tercer equipo del campeonato y eso que está compitiendo con casi medio equipo en la enfermería. Tras la lesión de Aritz en el Bernabéu, que sufrió un esguince en su tobillo derecho tras una entrada del propio beasaindarra a Camavinga, la plaga de lesionados asciende a los dos dígitos. Imanol podría formar, a expensas de que caiga un portero, un once absolutamente competitivo con futbolistas que están fuera de combate. El oriotarra no puede contar con Gorosabel, Aritz, Pacheco, Sola, Guevara, Merino, Silva, Barrenetxea, Cho y Sadiq. Muchos equipos de Primera no tienen un equipo titular tan rico y con tantas variantes como el que podría formar el míster, que al igual que durante un tramo de la pasada temporada la Real es ahora mismo el equipo que más lesionados tiene de la Liga. El Cádiz, con siete, es el único club que se acerca a la lista. Repasamos una enfermería que debe liberar efectivos. Es importane recalcar que la Real desde hace un tiempo ya no indica el grado de las lesiones en sus partes médicos y que el regreso de cada uno de ellos podría variar al ser un plazo estimado.

1 Alex Sola Más de mes y medio con una rotura en el muslo derecho

Álex Sola es, quizás, el futbolista que está más cerca de volver con el grupo. El donostiarra, que ha sufrido graves lesiones durante su carrera puesto que primero se rompió el cruzado y posteriormente tuvo afectado el menisco en esa misma pierna, acarrea una lesión muscular desde el 16 de diciembre. El lateral sufrió una rotura muscular en el músculo semitendinoso del muslo derecho tras un encuentro en el que apenas pudo disputar un puñado de minutos. Ingresó al amistoso a falta de quince minutos y no pudo terminar el encuentro al notar un pinchazo en el muslo. El canterano ha disputado nueve partidos esta temporada aunque no alcanza los 500 minutos y durante los próximos siete días podría pasar a entrenarse con el grupo.

2 Jon Pacheco Apartado por un esguince de tobillo en un entrenamiento

Jon Pacheco, que venía disputando minutos como central izquierdo, tuvo que parar el 20 de enero. El elegante defensor de Elizondo se lastimó durante un entrenamiento y en una acción fortuita sufrió un esguince en su tobillo derecho. Este lunes se cumplieron diez días desde su lesión e Imanol arrojó algo más de pesimismo en la rueda de prensa del Bernabéu. «Esperemos que el esguince de Aritz no tenga tocada la sindesmosis como la de los otros tres», en clara alusión a las lesiones de Cho, Gorosabel y precisamente Pacheco. Una lástima porque consiguió cierta continuidad con Imanol al tener disputados ya 17 partidos este curso.

Los lesionados de la Real A falta de un portero, Imanol podría conformar un ‘once’ sólo con sus jugadores lesionados EL ONCE DE LOS LESIONADOS Portería 6 20 Aritz Pacheco 18 2 Gorosabel Sola 16 Guevara 21 8 Silva Merino 7 11 Barrenetxea Cho 25 Sadiq SOLA Lateral izquierdo LESIONADO VUELVE 16 diciembre Le queda una semana más Rotura en el músculo semitendinoso del muslo derecho PACHECO Central izquierdo LESIONADO VUELVE 20 enero Mínimo 10 días más Esguince en el tobillo derecho ARITZ Central derecho LESIONADO VUELVE 29 enero Mínimo 10 días Esguince en el tobillo derecho GOROSABEL Lateral derecho LESIONADO VUELVE 17 enero Mínimo una semana más Esguince en el tobillo derecho. Tiene tocada la sindesmosis GUEVARA Pivote defensivo LESIONADO VUELVE 12 enero Mínimo una semana más Rotura en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo MERINO Interior izquierdo LESIONADO VUELVE 17 enero Baja hasta finales de febrero Rotura en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo SILVA Interior derecho LESIONADO VUELVE 24 enero Mínimo 10 días Rotura en el músculo sóleo izquierdo BARRENETXEA Extremo derecho LESIONADO VUELVE 25 enero Indefinido. Esperando parte médico Molestias en la zona isquiosural del muslo izquierdo SADIQ Delantero centro LESIONADO VUELVE 11 septiembre 6-8 meses (No antes de abril) Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha CHO Extremo izquierdo LESIONADO VUELVE 6 enero Mínimo una semana más Esguince en el tobillo derecho. Tiene tocada la sindesmosis GRÁFICO: F.J. 3 Aritz Elustondo La inflamación en el tobillo no invita al optimismo

El último en caer ha sido uno de los capitanes. Aritz Elustondo entró el domingo en la enfermería y apunta a ocuparla durante algunas semanas. Viendo cómo se inflamó su tobillo derecho en el Santiago Bernabéu no son buenos presagios. El mismo Imanol, pese a que todavía no le habían realizado pruebas médicas al beasaindarra, ya confirmó en rueda de prensa que «tiene un esguince de tobillo, esperemos que no sea mucho», declaró en Madrid. Por mucho que baje la inflamación, su presencia el domingo ante el Valladolid parece descarta mientras que la visita al Espanyol el lunes 13 también debería llegarle pronto. El lateral tuvo mala suerte en Chamartín. Una entrada yendo al suelo para tratar de cortar el paso a Camavinga hizo que su tobillo quedara enganchado con las piernas del francés, forzando el traumatismo.

4 Andoni Gorosabel Felicidad por el pase en Copa, pero el peaje fue muy caro

La sufrida eliminatoria ante el Mallorca en el Reale Arena dejó la buena noticia de que la Real accedió a los cuartos de final, pero el peaje fue demasiado caro. Si en la primera parte fue Merino el lesionado, en la segunda mitad el que cayó lastimado fue Andoni Gorosabel. El arrasatearra abandonó el terreno de juego a la hora de partido descalzo y ayudado por el doctor Javier Barrera. La mala suerte también se cebó con la Real, puesto que la lesión ni siquiera se produjo tras una entrada rival. Un jugador bermellón se trastabilló con el lateral, que gritó de dolor. Hoy se cumplen dos semanas desde la dolencia y también parece descartado para la visita del Pucela.

5 Ander Guevara Imanol perdió a Guevara más tiempo de lo esperado

Imanol apenas tenía bajas para el derbi ante el Athletic hace algo más de dos semanas, pero añadió a Ander Guevara en la lista de bajas en la previa. El gasteiztarra cayó lesionado el 12 de enero, dos días antes de recibir a los rojiblancos. En esa rueda de prensa el oriotarra estimó que «tiene una pequeña rotura. No va a ser mucho y esperemos que dentro de diez días esté de vuelta». Lamentablemente el alavés no se ha podido todavía reincorporar al grupo. El parte médico indicó en su día «una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo». Por suerte y pese a que la Real ahora juega con cuatro centrocampistas, la posición de pivote defensivo con Zubimendi e Illarramendi ha estado más que cubierta.

6 Mikel Merino Seis semanas sin uno de los pulmones del equipo

«Me toca parar durante un tiempo», publicó Mikel Merino en redes sociales cuando le indicaron que su rotura ante el Mallorca le iba a tener apartado de los terrenos de juego durante alrededor de seis semanas. El 17 de enero notó algo durante un pase y pidió el cambio en el descanso del encuentro copero ante el Mallorca. Pablo Marín ingresó en su lugar y lo cierto es que cumplió con nota. El parte médico apostilló «una rotura en el bíceps femoral izquierdo». Si las previsiones se cumplen el pamplonés todavía se perderá varios partidos más. La mejor noticia sería que pudiese volver con el grupo la semana del 20 de febrero. Si no hay complicaciones y en caso de que las sesiones fuesen satisfactorias, Merino tendría opciones de viajar el fin de semana del 25 y 26 del mismo mes a Mestalla. Esperaría el Valencia, que este lunes destituyó a Gennaro Gattuso como entrenador tras los últimos malos resultados.

7 David Silva El mago deja de hacer trucos por una lesión en el sóleo

Y al partido número 20 el mago tuvo que volver a parar. David Silva se perdió tres partidos en los meses de octubre y noviembre y este domingo se perderá también el tercero tras una rotura en su sóleo izquierdo. El canario cayó lesionado hoy hace siete días y para volver a entrenar con el grupo necesitará, al menos, diez días más de recuperación. Imanol no suele arriesgar demasiado con un Silva que lleva más de 700 partidos en sus piernas, por lo que irá de nuevo con cautela.

8 Ander Barrenetxea La maldita lesión en el isquio vuelve a molestar a Barrene

Después de sus grandísimos minutos en el Camp Nou, Ander Barrenetxea ha tenido que volver a parar. Imanol aclaró las dudas diciendo que «tiene otra vez molestias en el isquio» aunque de momento la Real no ha indicado un nuevo parte médico como si ha hecho en anteriores ocasiones. Se entiende, por lo tanto, que no hay rotura muscular como tal. Sin embargo, la zona dañada es la misma que le ha tenido todo el 2022 con dolores de cabeza; la zona isquiosural del muslo izquierdo. El donostiarra fue operado el 11 de enero de 2022 por el doctor finlandés Lasse Lempainen, experto en este tipo de dolencias. No perder a Barrenetxea con una nueva rotura sería una buenísima noticia para las posiciones de ataque.

9 Mohamed-Ali Cho El primero de los cuatro esguinces de tobillo

Mohamed-Ali Cho se ha perdido 19 partidos durante la presente temporada y apunta todavía a aumentar la cifra un poco más. El francés cayó lesionado la primera semana de enero después de que durante un entrenamiento sufriera un esguince de tobillo, el primero de los cuatro que acumula ahora la enfermería txuri-urdin. El galo fue a rematar un centro lateral de un compañero con la mala suerte de que se llevó un golpe que a la postre se convirtió en un esguince. Recuperar a Cho lo antes posible, el atacante que ofrece unas cualidades diferentes a Imanol, aportaría variables al oriotarra.

10 Umar Sadiqe El fichaje más caro de la historia, roto a los diez días

Imanol monta un circo y le crecen los enanos. La Real fichó a Umar Sadiq por 20 millones de euros para sustituir a Alexander Isak y se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a los diez días de firmar como txuri-urdin. El nigeriano fue operado y el periodo de recuperación oscila entre los seis y ocho meses. Podría echar una mano al final del curso.