Once clubes de LaLiga, entre ellos la Real, trabajan en un acuerdo para fijar las entradas visitantes en 25 euros

Los viajes de los aficionados de la Primera División de fútbol a los partidos que su equipo juegue a domicilio pueden empezar a ser más económicos a partir de la próxima temporada. Según avanza Relevo, once clubes de LaLiga están trabajando en un acuerdo para fijar los precios de la grada visitante en un máximo de 25 euros. Los protagonistas de esta unión son Real Sociedad, Real Betis, Sevilla, Girona, Mallorca, Cádiz, Almería, Athletic, Atlético de Madrid, Valencia y Celta.

El sueño final es ver los viajes de aficionados que se ven en Inglaterra, con gradas visitantes a rebosar y desplazamientos masivos en tren, pero eso todavía está lejos (entre otras razones por la pobre conexión ferroviaria o los horarios) y once clubes de la élite del fútbol estatal han dado el primer paso con esta iniciativa, que ya se lleva a cabo en Segunda División, promovida por la asociación Aficiones Unidas. El objetivo es claro: fijar en un máximo de 25 euros las entradas visitantes en los estadios de los clubes mencionados y pactar un mínimo de asientos en la grada visitante.

Esto último no está cerrado, aunque la cifra puede rondar los 300 aficionados, lejos también del 5% que establece la UEFA.

Parecido a la firma de 2019 en el País Vasco

Este acuerdo es parecido al que Athletic, Real, Alavés, Eibar y Osasuna alcanzaron en julio de 2019, cuando los cinco equipos vascos iban a militar en Primera la temporada 19/20, y perdura hasta ahora. En el último derbi de la Real, los aficionados txuri-urdines llenaron la grada visitante de El Sadar de Pamplona con todas las entradas a 25 euros.

El club rojillo es uno de los nueve ausentes en este acuerdo, aunque no afectaría esta medida en los derbis vascos. Tampoco están Real Madrid, Barcelona, Vilarreal, Rayo Vallecano, Getafe, Las Palmas, Granada y el equipo que resta por ascender (Alavés o Levante), aunque como apunta Relevo, 'los once' esperan que los tres nuevos en la categoría también se sumen al acuerdo, que no está restringido a nadie y se puede unir en cualquier momento.

Uno de los flecos en los que se está trabajando antes de cerrarlo todo es en la posibilidad de añadir una excepción por equipo para toda la temporada. Es decir, saltarse ese máximo de 25 euros en una ocasión.