Olabe, en la previa: «Damos más importancia a mirar hacia dentro»

El director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe, ha asegurado para DAZN (canal de retransmisión del encuentro que enfrenta al Almería y la Real) que en Zubieta están «tranquilos» pese a estar en el mes de enero, periodo en el que se abre y se cierra el mercado de invierno.

El gasteiztarra ha destacado que «intentamos vivir al margen de ello, son momentos de gestión, pero nosotros damos más importancia a mirar hacia dentro, hacia lo que nos viene de Zubieta. Ahora mismo no tenemos ningún miedo, sabemos cómo funciona esto pero sabemos el compromiso que tienen los chicos».

No parece que vaya a haber muchos cambios en este mercado invernal al estar la Real inmersa en las tres competiciones posibles y cumpliendo en todas ellas con creces. No obstante, en los últimos días se ha hablado de la posible salida como cedido de Karrikaburu. En cuanto a llegadas, salvo sorpresa, no habrá caras nuevas.

El director realista se ha referido asimismo a Brais Méndez, que desde que llegó en julio está siendo uno de los jugadores más destacados en lo que va de temporada. «Brais ya era un excelente jugador antes de venir a la Real. Es cuestión de los compañeros, del estilo de juego, del entrenador... está haciendo unos números extraordinarios y nosotros lo que queremos es seguir ayudándole para que eso no se quede ahí».