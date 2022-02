Olabe: «En este mercado la Real Sociedad ha invertido en dar confianza a los jugadores que tenemos»

El director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe, ha comparecido este miércoles ante la Prensa en el Reale Arena para repasar la actualidad del club txuri-urdin. las siguientes han sido sus respuestas a las cuestiones que se le han planteado

Mercado de invierno

«Desde el punto de vista estratégico quisimos no esperar hasta el final de mercado. Ser proactivos y buscar algo que complementase lo que teníamos. Tratamos de adelantarnos con la llegada de Rafinha, Enrique Clemente y Jonathan en el Sanse, y de Jensen en el femenino. No somos amigos de ver este mercado como una ventana estructural pero tenemos que estar atentos. A partir de ahí queremos afrontar estos cuatro meses dando confianza y estabilidad a lo que estamos proponiendo para crear entre todos un clima de entusiasmo para poder conectar con nuestra gente. Queremos parecernos a nosotros, enfocarnos en el proceso, que es el entrenamiento, Zubieta y el juego, sin fijarnos tanto en el resultado. Ha sido una decepción quedarnos apeados de la Copa pero hay que pensar qué vamos a hacer después de ganar y de perder. Queremos repetir lo que hemos hecho en estas temporadas, peleando por ir a Europa. Queremos seguir en Europa, sabemos que es difícil pero tiene un valor importante hacerlo. Siempre, eso sí, pareciéndonos a nosotros mismos. No queremos que el resultado nos desvíe de nuestro camino. Otros clubes tienen otros proyectos, otros recursos, y queremos competir con ellos siendo nosotros mismos. Hace tiempo que elegimos la manera en la que queremos que se nos reconozca a través del juego y tenemos que seguir con la misma ilusión».

Sanse

«Está siendo una temporada extraordinaria. Queremos aprovechar estos cinco meses para demostrar lo que queremos. Hace un año quisimos ascender y ahora, si tenemos que elegir entre permanencia o descenso, queremos la permanencia. El objetivo del Sanse es formar jugadores para que se consoliden en el primer equipo. Lo que tenemos por delante es seguir compitiendo y demostrar lo que es la Real Sociedad. Tenemos que ser conscientes de qué nos va a dejar esta experiencia como club, como equipo y para los jugadores».

Afición

«Se nos van a ir las restricciones, el contexto va a cambiar, y van a ser unos meses para que la afición disfrute. Tenemos retos importantes en la Real, el Sanse y el equipo femenino y queremos compartirlos a tumba abierta con los aficionados».

¿Fichajes de más menos con Sorloth, Valera y Romero?

«Me cuesta hacer un análisis de rendimiento individual en un deporte colectivo. Creo que tiene mucho que ver con lo que ocurre alrededor. Se hace difícil contextualizarlo en un momento puntual. Los tres son parte de un equipo. Tienen margen de mejora los jugadores y el equipo. Nosotros lo que les pedimos es que intenten cada día poner las cualidades que tienen al servicio del equipo. Que ellos sientan que tienen que demostrar les aleja de las necesidades del equipo. Estamos en febrero y tenemos que dar estabilidad a lo que estamos haciendo y a lo que están haciendo».

Falta de gol del primer equipo

«Estamos hablando demasiado del momento del final, del gol. El juego es indivisible. Hemos visto una evolución del equipo en términos defensivos y, posiblemente, haya una merma en términos ofensivos. En lo defensivo estamos mejor pero en lo ofensivo estamos teniendo peores números. Nos falta eficiencia en los pases en el último tercio y tiene que ver con cómo ha evolucionado el equipo para ser más fuerte y más sólido. Estamos corriendo un poco menos en las presiones. En el aspecto ofensivo el juego nos tiene que dar más calidad en el último tercio y los jugadores ofensivos, más gol en el área. Por la manera de jugar necesitamos el gol de todos: de las bandas, de los volantes… No hemos tenido un jugador que nos meta 30 goles».

Otros equipos han comprado gol en el mercado

«La decisión de la dirección deportiva ha sido comprar confianza. Nos ha faltado gol en la Liga pero en Europa hemos metido goles. La inversión ha sido en confianza y en dar estabilidad a los jugadores, que ya nos han enseñado que son capaces de hacer gol. Isak, Oyarzabal, Portu, Januzaj… es más fácil que la metan cuando están delante de la portería que no la metan».

Calcando el año anterior

«Somos luchadores. Elegimos una forma de caminar. Queríamos estar en todas las competiciones pero el camino es duro. En los dos últimos años nos hemos clasificado para Europa en el último momento. Queremos pelear con el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis, Sevilla, Valencia, Villarreal… No queremos ser como los demás sino como entendemos nosotros este proyecto y este modelo de juego. No queremos fichar como los demás porque no entendemos que el rendimiento sea un clenex. Creemos que va más allá».

¿Por qué de nuevo se ha vuelto a pinchar en diciembre y enero?

«Tenemos que analizar el número de lesionados, el número de partidos… Llevamos años en los que para pasar competiciones nos toca el Real Madrid, el Nápoles, el Leipzig… Eso ocurre en un momento determinado y nos han faltado jugadores, ha habido lesionados. Ha habido circunstancias que no nos han beneficiado. El mes de enero en Vitoria, Getafe, Betis… Son intangibles que han podido ocurrir en diciembre y enero. En el momento de la máxima exigencia en la élite. En centímetros está el gol, el córner o el saque de puerta. Hay algunos factores que no los puedes controlar tú».

Isak no está metiendo muchos goles

«Alex es un chico joven que está en su propio proceso. En el fútbol, por suerte, que un año sea cinco no quiere decir que otro año sea diez o quince. A mí lo que me ocupa es que Isak siga apareciendo delante de la portería porque acabará metiendo gol. Está apareciendo como él tiene que aparecer. A partir de ahí, el acierto final son factores muchas veces ajenos a nosotros. Creo en las cualidades de Alex como en las de todos los jugadores. Tenemos uina capacidad ofensiva como para dar estabilidad y pensar que vamos a pelear por los objetivos que tenemos esta temporada».

¿Hubo oferta del Arsenal por Isak?

«Me preocupa que los chicos estén tranquilos y centrados, y yo le veo a Isak así. En este mercado no ha habido nada oficial. Ningún acercamiento. Tenemos jugadores internacionales que ahí fuera querrán tener en sus clubes y les ven como la solución a los que nosotros creemos que es un problema».

¿Cómo está la renovación de Januzaj?

«Esto es más sencillo de lo que la gente pueda pensar y más largo de lo que nos gustaría a todos. Januzaj sabe lo que le quiere la Real. La posición del club está muy clara y estamos a la espera de lo que decida Adnan. A mí me gustaría que se quedara. Ha crecido muchísimo con nosotros en el día a día, en esa importancia del trabajo de lunes a viernes. Ha sido un ejemplo bonito de esa evolución que hemos dado. Pero hay algunas cosas que no están en tu mano».

¿Es optimista sobre su renovación?

«Sí. Soy de los que pienso que hay una realidad contractual. Hablamos con él todos los días. El último día fue el domingo, porque había sido su cumpleaños. Tenemos una comunicación buena, sana y natural. Sabemos lo que él nos dice y estamos relativamente tranquilos. Estamos acostumbrados a que las decisiones se tomen cuando nosotros queremos».

Cohabitación de dos porteros como Remiro y Ryan

«Está siendo una cohabitación súperrespetuosa y agresiva en la competencia. Una de las unidades de medida que tenemos es la sesión postpartido. Si el entrenador no se entrega a esa sesión y a esos jugadores, algo va a ocurrir. Lo mismo pasa con los jugadores. Esa sesión es la que marca nuestra realidad. Matty y Álex, junto con Ayesa y Marrero, están haciendo que ese día sea extraordinario. Hemos gestionado grandes parejas de jugadores Portu-Januzaj, Oyarzabal-Barrenetxea, Willian José-Isak… Creo que es algo que nos va a hacer mejores. Debo reconover el comportamiento de Álex y Matty. No sé qué va a ocurrir en estos cuatro meses pero sí sé que son dos elementos importantísimos para nosotros».

¿Han empezado a hablar con Oyarzabal, que acaba contrato en 2024?

«Hemos hablado con Mikel de manera informal. No queremos llegar al último año de contrato sin renovarle. Representa mucho para la Real Sociedad y queremos que siga siendo el capitán que tan bien nos representa».

Remiro también termina en 2024

«Creemos en los procesos naturales y no ponemos ultimátums. Álex Remiro y su entorno saben lo que queremos y lo que queremos es que siga».

Bryan Gil

«Hablamos de dar confianza a nuestros jugadores. La decisión del club ha sido invertir en confianza y dar importancia a los jugadores que están con nosotros. El club tiene la obligación de estar atento al mercado, pero el de invierno es complicado. Me preocupa cuál es la mentalidad de los jugadores que pueden entrar o salir de cualquier club. Por eso, a pesar de la lesión de Barrenetxea, invertimos en confianza para dar confianza a nuestros jugadores».

Olabe, con contrato hasta 2024

«Ni sé hasta cuándo tengo contrato. Pienso que por encima de los contratos está lo que aporta cada uno y lo que sienta el sistema que uno puede aportar. Tienen que ver con los rendimientos y con el momento de las personas, con su carga emocional. En la Real trabajo cada día como si fuese el último pero a la vez pensando que puede ser para toda la vida. Yo me veo en la Real Sociedad».

¿Cómo es la relación con Imanol?

Yo entiendo que mi posición no debe ir más de tres años. No por el desgaste que yo tenga sino por el desgaste que pueda generar en los demás. No estamos en todo de acuerdo, pero para eso nos rodeamos de más personas. La relación es buena entre todos.

¿Llega la eliminatoria del Leipzig en buen momento?

«Llega en un momento idóneo, magnífico. Estamos donde queremos, compitiendo con uno de los mejores clubes de Europa. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro proyecto, en cómo vamos a enfocar esta eliminatoria. Queremos seguir en Europa asumiendo la dificultad. Es un rival que tiene otra manera de entender el proyecto en cuanto a los fichajes, aunque también se parece en que da oportunidad a los jóvenes. Es una gran oportunidad para la Real Sociedad de seguir mostrando cómo queremos manifestarnos en esos escenarios de máxima dificultad».

¿David Silva va a seguir?

Tenemos que tener cuidado porque estamos en febrero. No podemos tomar ahora decisiones de junio. Queremos verle como le vemos: encadenando entrenamientos y partidos, algo que desde noviembre de 2020 no le habíamos visto. Verle sonreír es lo más importante. Y de aquí a junio, entre David, su agente, Jokin y yo vamos a decidir. Pero ahora nos enfocamos en su estado, que es francamente bueno.

¿Cómo le ve a Imanol?

«Le veo bien. Nosotros hemos elegido nuestra manera de vivir y ésta expone muchísimo. Por cómo entendemos nuestro día a día y nuestro entrenamiento. Por eso elegimos a Imanol. No sé qué piensa Imanol pero sí sé cómo trabaja y cómo se expresa. Es parte de cómo trabajamos en la Real. Es el máximo protagonista de la exigencia que quiere el club. Uno de los legados que podemos dejar para el futuro es esa manera de entender el trabajo diario. Imanol es muy bueno en eso, pero genera desgaste, aunque yo veo que Imanol está fresco. El día a día significa ser mejor que tú mismo».

¿El descenso del Sanse es inevitable?

«La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo estamos siendo y cómo queremos ser. Tenemos que ir contra nosotros mismos. Tenemos un filial joven y con proyección. La vida de los filiales no es sencilla y menos en una competición de élite como Segunda División. Los jugadores y sus entornos viven en un momento de incertidumbre por lo que va a ser su carrera. El nosotros queda debilitado por las perspectivas individuales. No solo aquí sino en todos los sitios. Se hacen muchas preguntas que nos alejan del nosotros. En los clubes en los que he estado me ha gustado preguntar a los chavales del filial por sus objetivos y los individuales los tenían más claros que los colectivos. Sucede en todas partes. Los dos objetivos del Sanse son servir de plataforma en la formación de los jugadores y ayudar al primer equipo. El día a día en Zubieta es lo que nos tiene que hacer ser diferentes. Eso no significa que nos tengamos que conformar pero no podemos pensar en estos cuatro meses todos los días en el descenso. Tenemos la máxima confianza en el entrenador, en los chicos y en el cómo. Está siendo un gran aprendizaje para todos de los que no somos conscientes».

Futuro de Xabi Alonso si el Sanse desciende

«Xabi no nos ha obligado a nada hasta ahora. La Real Sociedad está por encima de las personas. Prieto ha jugado más de 500 partidos en Primera y jugó en el Sanse en Tercera. Xabi Alonso llegó a la Real no por la categoría en la que iba a entrenar. Si hubiera sido así, esta temporada no habría estado con nosotros. El año pasado hablamos con él en marzo, antes del ascenso a Segunda, y éste haremos igual. Está en un ciclo vital de desarrollo profesional y tendrá que decidir dónde se encuentra. Queremos que siga aquí más allá de la categoría».

Femenino

«Las chicas en el día a día están creciendo muchísimo en el entrenamiento. Somos unos enamorados de nuestro modelo de juego y lo están haciendo en un contexto de resultados extraordinario. No sé qué va a ocurrir pero queremos aspirar también a estar en Europa».

Los 3 puntos que recupera la Real femenina

«Es algo justo tener lo que el equipo ha ganado en el campo. No era justo que un proceso administrativo se hubiese convertido en la pérdida de un partido que se había ganado en el campo».

Opciones de Champions del equipo femenino

«Queremos parecernos a lo que somos, siendo todas Real Sociedad. Nos ocupamos del desarrollo de las jugadoras y por eso vamos a desarrollar un espacio en el Z-7 diseñado para ellas. Eso está ocurriendo este año y competir en Champions no nos va a cambiar esa mirada. El proyecto de la Real no es el el Real Madrid o el Levante, es el nuestro. Queremos trabajar a medio y largo plazo. La mujer es parte importante de nuestro proyecto».

Cambio de actitud en el fútbol base ante el convenio del Antiguoko con el Athletic

«A nivel contractual con los jugadores no ha cambiado nada. El club tiene que tener una mirada evolutiva en la detección del talento. En los últimos diez años este plan del fútbol guipuzcoano ha tenido que ver con el trabajo común entre los clubes guipuzcoanos, pero ahora ha habido un club que ha roto con esa dinámica en la que los jugadores del territorio estaban destinados a jugar en la Real. El otro vi un informe que señalaba que hay 26 jugadores en Primera hechos en Zubieta que llegaron a los 13 años. No hablo solo de jugadores guipuzcoanos sino de la formación de futbolistas, porque es un proyecto fundamentado en Gipuzkoa pero que no es excluyente a Navarra o La Rioja».

«Ahora nos cambia la forma de selección y tendremos que tomar medidas para adaptarnos a las medidas que han tomado otros. La clave sigue siendo la misma: que los jugadores guipuzcoanos sigan viendo que la Real es la mejor opción por lo mucho que invierte en su formación. No hay otro lugar mejor que la Real por medios y recursos. Ahí está el proyecto de remodelación de Zubieta con nuevos espacios para los equipos inferiores y los clubes guipuzcoanos. Nuestra gente es el corazón de este proyecto».