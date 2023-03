Olabe incide en el objetivo primordial de «emocionar a la afición a través del fútbol»

Ante las urgencias del momento, más si cabe en vísperas de una eliminatoria de octavos de final de Europa League, el director de fútbol de la Real, Roberto Olabe, recurrió ayer a un discurso a fuego lento, de fondo, sobre la organización del club y su visión holística, durante las jornadas 'Diálogos de Cocina' organizadas por el Basque Culinary Center.

Disertó sobre la función de Zubieta de «detectar, desarrollar y atraer talento con un objetivo que es emocionar a la afición a través de un juego, el fútbol, con un nivel de atomización y participación brutal,. Esto nos pone ante una responsabilidad».

Tal y como ocurre con la gastronomía, que mira en Gipuzkoa a sus raíces, Olabe explicó que «para nosotros la base es nuestro territorio y queremos que el 80% de los que vienen a Zubieta sean del territorio. La real no puede ser un pasaporte. No puede ser una frontera. Tiene que ser algo transversarl, abierto, pero basado en lo que somos. Para nosotros el contexto identitario es clave. No podemos ser sin saber nuestra historia, de espaldas a lo que ocurre alrededor. Estamos preocupados por el relato. Por intentar que lo que ocurre lo conozcamos dentro de verdad».

Desarrolló también la clave de la «estabilidad» y citó a Imanol como ejemplo. «Ahora tenemos a alguien que además de representarnos en casi todo está teniendo la calma de seguir siendo lo que queremos ser. Pero no confundir estabilidad con confort. Cuanto más fiel eres a un modelo, más tienes que profundizar en las debilidades».