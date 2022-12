Tenía un momento libre en la universidad y se acercó a Anoeta. «A ver si Remiro me firma la camiseta. Me la dio él mismo tras un partido aquí porque aparecí con una pancarta para pedírselo. De pequeña yo era portera y me gusta mucho Álex. Soy muy realista y si abren más veces las puertas en los entrenos, yo vendré. Espero cosas buenas también a partir de ahora. Han tenido tiempo para descansar y creo que van a volver mejor, con fuerza. Les pido que sigan así, que lo den todo, por ellos y por nosotros, y a disfrutar, porque se lo merecen. Creo que el ánimo de los que reaparecen tras lesión puede contagiar al resto».