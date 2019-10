Odegaard reitera que va a cumplir los dos años con la Real DV Jueves, 10 octubre 2019, 08:18

Martin Odegaard, que el sábado se mide con Noruega a España, recalcó en una entrevista a Eurosport que quiere «respetar el contrato con la Real, que es quien marca mi camino ahora. Estoy contento en el equipo y quiero seguir hasta que acaben los dos años que tengo firmados». El jugador señaló que mantiene «contacto con el Real Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo en Liga».