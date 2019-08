Entrevista Odegaard: «Ha sido una contra rapidísima que habíamos trabajado en Zubieta» Odegaard, durante el choque ante el Mallorca. / Roque Martínez «Ya me han dicho que el partido más importante es contra el Athletic y el viernes vamos a por los tres puntos», asegura el noruego MIGUEL GONZÁLEZ Palma Lunes, 26 agosto 2019, 08:04

Después del gol marcado en Son Moix, que sirvió para dar la primera victoria de la temporada a la Real y supuso su estreno en LaLiga, Martin Odegaard salió con una sonrisa del vestuario realista y fue el más reclamado por los medios allí presentes.

– Partido difícil, pero victoria.

– Sí, ha sido un partido complicado. Han defendido bien y creo que hemos jugado bien, con muchas ocasiones de gol. También hemos defendido y al final hemos podido marcar, estamos felices.

–El equipo ha tenido mucho tiempo el balón, pero quizás les ha faltado profundidad. ¿Es así?

– Ha sido porque el Mallorca ha defendido bien. Estaban con todos los jugadores metidos atrás, pero al final hemos conseguido marcar.

– Se le ha visto muy activo en ataque, pero también en defensa.

– Sí, es importante en el fútbol de hoy en día. Hay que correr y estar activo y en mi posición hay que atacar y también defender. Quiero ayudar al equipo y necesito hacerlo.

– El gol ha venido de una jugada muy rápida.

– Ha sido una contra rapidísima. Lo hemos trabajado en los entrenamientos en Zubieta y ha sido un ataque muy bueno.

– ¿Se ha quitado una presión de encima marcando?

– Creo que no. Voy a seguir al mismo nivel, el gol no cambia nada y estoy feliz por haber metido, pero no cambia nada.

– ¿Cómo se siente al meter su primer gol en LaLiga?

– Ha sido muy especial y estoy muy orgulloso. Es un día especial para mí porque hemos ganado aquí, porque hemos conseguido los tres puntos... Por todo.

– ¿Se ha acordado de alguien?

– De nadie en especial, me he acordado del equipo y de Portu, que me ha dado el pase.

– ¿Cómo recuerda la jugada? Cuando el balón lo tenía Portu parecía que estaba lejos y que no iba a llegar.

– Ha sido un córner para ellos, luego Mikel me ha dado el balón, yo después a Portu, ha hecho el regate y él me ha devuelto el pase. He podido llegar y luego el gol ha sido fácil.

–Cuatro puntos después de dos jornadas y a domicilio, ¿cómo lo valora?

– Está muy bien. Con tres partidos consecutivos fuera es complicado para nosotros, pero hemos conseguido cuatro puntos y ahora tenemos el derbi el viernes.

– Es el partido más importante en San Sebastián...

– Sí, ya me lo han dicho. Vamos a ir con la confianza con la que hemos salido hoy y a por los tres puntos.

– El Athletic también tiene cuatro puntos.

– Sí, y por eso es más importante aún.

– Muchos aficionados han viajado a Mallorca. ¿Han sentido su apoyo? ¿Notáis la ilusión que hay en hacer un buen año?

– Sí, claro, para nosotros es muy importante y es genial que hayan estado aquí.