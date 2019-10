Real Sociedad Odegaard: «Estoy feliz y quiero quedarme dos años en la Real» Odegaard celebra el que marcó ante el Atlético de Madrid. / LOBO ALTUNA El centrocampista noruego cedido por el Real Madrid a la Real Sociedad aclara que su intención es quedarse los dos años en el conjunto txuri-urdin IKER MENDIA Jueves, 3 octubre 2019, 13:46

El espectacular arranque liguero que está protagonizando Martin Odegaard en la Real Sociedad no está pasando desapercibido para los grandes clubes de Europa. Ha pasado un mes y medio desde que se iniciara LaLiga y ya suenan más de una novia para el centrocampista noruego cedido por el Real Madrid.

A pesar de los cantos de sirena, Martin Odegaard tiene clara la hoja de ruta que quiere seguir en su carrera deportiva. En una entrevista concedida a ESPN ha declarado ser «feliz» en la Real Sociedad y que su objetivo es «cumplir los dos años de cesión» por parte del Real Madrid.

El acuerdo de cesión entre ambos clubes es de dos años. El reglamento federativo requiere que la cesión se firme por un año, aunque el acuerdo entre los clubes contempla la fórmula del 1+1. «Todavía soy joven, así que en este momento soy feliz. Estaré dos años aquí y luego ya veremos», ha señalado. El paso dado en verano de recalar en la Real Sociedad, Odegaard, lo toma como «un paso natural en mi camino. Es mejor jugar aquí para acostumbrarme a LaLiga, al idioma».

El centrocampista tampoco oculta su deseo de triunfar en el Real Madrid. «En cierto modo siento que mi casa está aquí. Ha sido bonito volver porque mi objetivo es jugar en el Madrid y este es el lugar correcto si quiero hacerlo». Además, añade que «mi sueño es jugar en el Madrid así que en 10 años todavía espero estar allí».

El Manchester United, atento

Su buen rendimiento ha provocado que los grandes de Europa no quiten el ojo a Odegaard. Entre ellos, en Manchester United. Según publica The Sun el clun de Old Trafford quiere la cesión del centrocampista hasta 2021. De esta manera los diablos rojos se unen a la larga lista de pretendientes entre los que ya se encuentran el Liverpool o el Arsenal.