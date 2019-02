Real Sociedad ¡Qué hay de nuevo, Sevilla...! 01:43 Las responsables del fútbol femenino de cada club, entre ellas Garbiñe Echevarria de la Real, posan en La Alhambra de Granada con el trofeo de la Copa. / PEPE TORRES Las txuri-urdin ya han ganado a las andaluzas en dos ocasiones este curso, el club baraja la opción de volver a abrir Anoeta y la final será en Granada BEÑAT ARNAIZ Martes, 5 febrero 2019, 08:15

A la Real Sociedad no le podía haber ido mejor en el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina. En una eliminatoria a partido único y sin ningún condicionante -el gol del equipo visitante no vale doble- el deseo de la parroquia txuri-urdin era el de, al menos, jugar en casa el pase a la final. Y si se evitaba al Atlético de Madrid y al FC Barcelona, mejor que mejor. Y dicho y hecho. El conjunto dirigido por Gonzalo Arconada recibirá el 17 de febrero al Sevilla en Zubieta en un horario todavía sin confirmar, aunque el club no descarta volver a abrir Anoeta al fútbol femenino en esta histórica cita.

El punto de mira está puesto en Granada y en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El 11 de mayo la ciudad nazarí acogerá la final de la Copa de la Reina y guipuzcoanas y sevillanas ya sueñan con estar allí ese día. Porque, como es lógico, el Sevilla también quería enfrentarse a la Real en semifinales y olvidarse de los dos grandes de la competición hasta una hipotética final. Para los dos conjuntos, es una oportunidad que no se presenta todos los años.

El sorteo se realizó en El Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. Cuatro bolas esperando a ser abiertas y con el importante detalle de que la primera en salir en cada enfrentamiento marcaría también el equipo que jugaría de local. Atlético de Madrid fue el primero en salir. Tensión. Jugar ante el actual líder de la Liga Iberdrola en Cerro del Espino no transmitía muy buenas sensaciones, pero la segunda bola en salir fue la del vigente campeón de Copa: el Barcelona. Alegría. La Real ya sabía que el Sevilla sería su rival, solo faltaba saber dónde se enfrentarían. Y el siguiente nombre que salió de la bola fue el de la entidad guipuzcoana. Doble alegría. El sorteo soñado. Contra el Sevilla y en casa.

Precedentes favorables

No es por menospreciar al conjunto hispalense. Todo lo contrario. El conjunto dirigido por Cristian Toro, a pesar de estar actualmente en puestos de descenso, eliminó en cuartos de final al Levante en la tanda de penaltis, tercer clasificado en la Liga Iberdrola en tierra de nadie: a ocho del Barcelona y a ocho de su perseguidor, el Betis. Claro ejemplo de que a un partido, tal y como dice el tópico, todo puede pasar.

Pero evitar al Atlético y al Barcelona era para celebrarlo. Las colchoneras no pierden un partido oficial desde el 18 de noviembre y lideran la competición doméstica. La Real cayó ante ellas 5-0 en el partido de la primera vuelta. Las culés, por su parte, no conocen de la derrota desde septiembre -en Champions League frente al Shymkent de Kazajistán- y fue muy superior en Zubieta (2-5).

Contra el Sevilla, en cambio, los precedentes son favorables a las de Gonzalo Arconada. El más cercano, este mismo pasado domingo. La Real, en su visita a la capital andaluza, ganó 0-2 en un partido que controlaron. Nahikari García hizo el primero de penalti en el minuto 76 y Kiana Palacios sentenció en el 87. En la primera vuelta las guipuzcoanas también ganaron 2-0 con dos goles tempraneros de Manu Lareo y Nahikari García, también de penalti.

Las jugadoras realistas Leire Baños y Marta Cardona vivieron el sorteo en directo desde Zubieta con las cámaras de la televisión del club. Suspiraron al ver el nombre del Atlético de Madrid y aplaudieron cuando salió el Barcelona. Conociendo que el rival sería el Sevilla, la tensión y los nervios se rebajaron. Ambas jugadoras se abrazaron al saber que se jugarían el pase a la final en casa.

Marta Cardona, jugadora que abrió el festival de goles ante el Rayo Vallecano la semana pasada en cuartos de final, dijo tras el sorteo que los deseos que tenían se cumplieron. «Lo que queríamos y deseábamos era jugar en casa el partido de semifinales, y así ha sido». Entiende que ese deseo también lo tenían desde el Sevilla. «El deseo de jugar la final es mutuo y nos hemos evitado al Atlético de Madrid y al Barcelona. Por eso es positivo. Jugar en casa es un plus y lo tenemos que aprovechar», sentenció la maña.

Leire Baños, que a pesar de jugar en la posición de defensa estuvo muy activa de cara a puerta en la anterior eliminatoria de Copa de cuartos, se mostró muy ilusionada de cara a esta cita histórica. «Va a ser bonito. Al final, es una semifinal a un partido y será muy atractivo». La bidasotarra, entusiasmada con la semifinal que se aproxima, promete dar lo máximo para dedicar a la afición el pase a la final. «Tenemos que hacer algo memorable en casa por nuestros aficionados. Tenemos que darlo todo para poder llegar a esa final y regalarles algo tan bonito como una final de Copa». Definió al Sevilla como «un rival directo».

La capitana Sandra Ramajo vivió el sorteo in situ, en La Alhambra, y valoró el emparejamiento junto a la jugadora del Sevilla Marta Carrasco, que se vieron las caras en el partido del día anterior. Ramajo dijo que «cualquiera puede pasar. Nos ha tocado en Zubieta, con toda nuestra gente, y haremos todo lo posible para pasar». Carrasco, por su parte, dijo que «la eliminatoria está al 50%. Estamos muy ilusionadas con esta Copa».

Dos semanas muy especiales

La Real Sociedad tiene por delante dos semanas muy especiales, empezando por este domingo. Ocho días después de que los realistas hayan ganado el derbi al Athletic en Anoeta por 2 a 1, las jugadoras buscarán repetir el triunfo el domingo a partir de las 11.30 horas, también en el feudo donostiarra.

A pesar de que los enfrentamientos entre ambos conjuntos están siendo igualados en las últimas temporadas, los guipuzcoanos no ganan a las rojiblancas desde el 30 de abril de 2017. Desde entonces, cinco partidos y cinco derrotas. La mala dinámica en la que se sumergió el equipo durante dos meses ha evitado que se llegue al duelo de esta semana por delante del Athletic en la clasificación. Las de Gonzalo Arconada son sextas con 28 puntos, a seis de las rojiblancas.

La Real Sociedad podría llegar a jugar dos semanas consecutivas en Anoeta. El club no descarta la opción de disputar la semifinal ante el Sevilla en el reformado estadio. Supondría la tercera vez que la entidad txuri-urdin abriese Anoeta al equipo femenino en menos de un año. El equipo masculino juega ese mismo fin de semana el sábado a las 18.30 horas ante el Leganés y en esta decisión también entran en juego las televisiones.