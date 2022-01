Año nuevo sin resaca y con entrenamiento a puerta cerrada

Poca fiesta de Nochevieja para los jugadores de la Real y nula resaca. La mañana de Año Nuevo estuvo dedicada a la última sesión de entrenamiento en Zubieta, al mediodía y con buena temperatura, eso sí, más primaveral que invernal. Fue, de nuevo, un entrenamiento a puerta cerrada, a cal y canto desde que se conocieron los diez positivos. El club txuri-urdin no facilitó ninguna información sobre quiénes participaron en la sesión de trabajo de ayer, ni tampoco lo hizo con el entrenamiento de la víspera.

En principio, Ryan, Jon Guridi, Robin Le Normand, Nacho Monreal, Joseba Zaldua, Mikel Oyarzabal, Asier Illarramendi, David Silva, Mikel Merino, Beñat Turrientes, Rafinha Alcántara, Adnan Januzaj, Alexander Sorloth, Aihen Muñoz y Ander Guevara han entrenado estos días, aunque ni Oyarzabal (sancionado) ni Monreal (lesionado) ni Rafinha, no inscrito, pueden jugar.

En el caso del nuevo fichaje, aunque está en perfecto estado de revista, no puede jugar porque la Liga no abre el periodo de nuevas inscripciones federativas hasta mañana lunes día 3. No hay ningún responsable de la patronal de clubes que trabaje el fin de semana.

Precedentes en Vitoria

La Real ha cosechado resultados de todo tipo en Mendizorrotza en las últimas cinco temporadas. Presenta números desiguales en un campo donde no ha ganado en los dos últimos cursos. La temporada pasada empató a cero y la anterior, tras el confinamiento, perdió 2-0. Anteriormente, acumulaba dos victorias seguidas: 0-1 en la 18/19 con Imanol en el banquillo y 0-2 en la anterior. En la temporada 16/17 cayó por 1-0, en el debut de Jon Guridi en Primera División. Será el último partido de la primera vuelta.