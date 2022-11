Jokin Aperribay desvela que le ofrecieron a Imanol Alguacil elegir la duración de su nuevo contrato

La rueda de prensa para anunciar el acuerdo de renovación de Imanol ha abarcado varios temas. Uno de ellos ha sido la duración del nuevo contrato del oriotarra como entrenador txuri-urdin, que se prolonga desde hoy mismo hasta junio de 2025. En un primer momento ha sido cuestionado incluso por su nueva nómina, aunque en este caso Imanol ha despejado la pregunta tirando de humor: «Eso creo que le tendrías que preguntar a Jokin. Yo he llegado a Zubieta a las tres de la mañana esta madrugada y luego no sé ni lo que he firmado...», ha respondido entre risas.

Aperribay, por su parte, ha sostenido que las conversaciones para abordar la renovación se iniciaron en agosto y ha valorado que desde que el oriotarra se hiciera cargo del equipo «el resultado ha sido extraordinario». «Tuvimos una conversación entre Roberto, Imanol y yo y le dijimos que escogiera los años que quería firmar», ha admitido también el máximo responsable blanquiazul.

Por último, Olabe ha afirmado que «la renovación es merecida». «Uno de los grandes desafíos cuando llegué era el de dar estabilidad a los entrenadores, algo que se ha conseguido con Imanol». «No hay nadie que nos represente mejor ante nuestra afición que él. Su dirección de entrenamiento es extraordinaria y no es sencillo la gestión de recursos humanos que ha llevado durante seis temporadas. Entiende perfectamente las necesidades de este proyecto tan especial», ha concluido.