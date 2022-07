Esta Real Sociedad ilusiona. Prueba de ello es la gran cantidad de gente que se ha acercado a la tienda oficial del club, ubicada en la calle Elkano de San Sebastián, para comprar la nueva camiseta de su equipo. El establecimiento ha abierto a las 10.00 horas y desde entonces no ha parado de recibir clientes que querían hacerse con las nuevas zamarras.

Los aficionados de la Real se han dejado ver desde primera hora de la jornada en las inmediaciones de la tienda. Casi media hora antes de abrir, ya había txuri-urdines esperando.

Entre quienes se han hecho este sábado con la nueva camiseta estaban Ibon e Ibone, padre e hija venidos de de Azkoitia para hacerse con la zamarra, aunque han acabado llevándose hasta mochilas. A pesar de que no son socios, suelen ir habitualmente al campo y les apetecía lucirla. «Ella se va a poner Zubimendi, que es su ídolo, pero a mí me tira el pueblo y me voy a poner a Zubeldia», contaba el aita, que presume de amistad con este jugador y con Labaka. «Cuando salga la segunda equipación también vendremos a por ella», apuntaba.

Einar e Iban, donostiarras, son socios desde hace años y, a pesar de que no tenían claro si se acabarían llevando algo, han salido con una bolsa en la mano. Einar «quería la de Remiro», aunque todavía no está en venta la equipación de portero de la próxima temporada.

Sara Santos

Telmo tambien es donostiarra. Acompañado de su cuadrilla se ha acercado a la tienda, aunque se ha acabado llevando tan solo la camiseta de entrenamiento, ya que «la txuri-urdin ya la cogí el año pasado». Le ilusiona poder llegar a Champions y le encanta Brais, al que espera ver este sábado en el Reale Arena.

Gabriel y Carlos, por su parte, son de Girona. Vivieron en Donostia unos cuantos años, pero se volvieron para Cataluña hace unos pocos años. Gabriel se hizo muy de la Real en sus años en la ciudad y, ahora de vacaciones, han aprovechado para coger las camisetas. «Yo tiro a lo clásico, me gusta la azul y blanca y voy a asegurar con Oyarzabal», señalaba Gabriel, que ya piensa en la visita de la Real a Girona para encontrarse con sus ídolos.

Oyarzabal y Zubimendi han sido los nombres de jugadores más elegidos por los fans para estamparlos en sus camisetas. El precio de las nuevas zamarras del equipo guipuzcoano cuestan 75 euros y todos los abonados, accionistas y adscritos a RS Fan tendrán un 10% de descuento.

Opción de estrenarla en el primer amistoso

Aquellos que no puedan resistirse por estrenarla lo podrán hacer esta tarde, a las 19.00 horas, en el Reale Arena en el primer amistoso de la pretemporada de la Real Sociedad ante el Toulouse del extécnico txuri urdin, Philippe Montanier.

Este viernes se activó la venta online de la nueva equipación local del equipo. Los distintos tonos de azul en las rayas, decoradas con brochazos, han gustado a buena parta de los seguidores blanquiazules y la calle Elkano ha estado abarrotada de seguidores realistas.

La equipación visitante saldrá a la venta a finales de mes, aún sin fecha exacta, mientras que la ropa de entrenamiento ya está a la venta desde el pasado lunes.