La semana va acercándose a su fin con el primer partido del año en el horizonte ante el Alavés (domingo, 18.30 horas) y este miércoles no ha habido altas o bajas reseñables en el entrenamiento respecto a los jugadores que se ejercitaron el martes. El plantel descansará este jueves antes de encarar los dos últimos entrenamientos de la semana mañana 31 de diciembre (11 horas) y el sábado 1 de enero (12 horas), día en el que comparecerá Imanol Alguacil ante los medios en la rueda de prensa telemática.

David Silva, Aihen Muñoz, Jon Guridi, Alexander Sorloth, Januzaj, Rafinha, Nacho Monreal, Beñat Turrientes, Joseba Zaldua, Igor Zubeldia, Mikel Oyarzabal, Ander Guevara, Robin Le Normand, Asier Illarramendi, Mathew Ryan y Mikel Merino volvieron a darse cita ayer para seguir preparando el choque ante los vitorianos. No obstante, tres de esos dieciséis jugadores, no podrán ser de la partida ante el Alavés. Es el caso de Rafinha (no inscrito), Oyarzabal (sancionado) y Monreal (lesionado).

Entre el viernes y el sábado podría reaparecer algún otro jugador que haya finalizado la cuarentena y que, por tanto, podría estar listo para sumarse a la lista si es que el técnico oriotarra lo considera oportuno. Además, tal y como ratificó Aperribay el martes, todos están sanos y se están entrenando de forma individual en sus casas.