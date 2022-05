Le Normand se queda sin récord por «discutir con un contrario» en el minuto 90

35 partidos y 3.150 minutos después, Le Normand descansará en Liga. No porque él quiera, ni porque Imanol desee concederle un respiro, sino porque en el Ciutat de Valencia vio la quinta amarilla de la temporada que acarrea sanción. El francés no estará disponible el jueves en Anoeta contra el Cádiz y no podrá convertirse en el primer jugador de campo del siglo XXI en jugar todos los partidos del campeonato doméstico.

Una tarjeta amarilla mostrada por el colegiado Alberola Rojas segundos antes de que Melero anotase el penalti de la derrota txuri-urdin fue la culpable de que el bretón haya visto cortada una espectacular secuencia de partidos ligueros que iba camino de ser histórica. Le Normand fue amonestado según el acta por «discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza». Ese rival en concreto al que se refiere el árbitro castellano-manchego es el levantinista Postigo.

No será la única baja que tenga Imanol para el duelo ante el Cádiz. Isak también vio la quinta amarilla del campeonato frente al Levante y no podrá ser alineado en Anoeta. La Real pierde a dos piezas importantes en la línea defensiva y en la atacante de cara al choque ante los gaditanos. Además, el cuadro txuri-urdin cuenta con otros dos jugadores apercibidos: Gorosabel y Zubimendi. Si cualquiera de estos dos futbolistas es amonestado el jueves se perderá el encuentro ante el Villarreal.