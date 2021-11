El peculiar estadio Louis II de Mónaco no es un templo como Old Trafford. Ni siquiera se llenará esta noche y encima no está claro que Jokin Aperribay pueda compartir palco con el Príncipe Alberto, peleado con el dueño ruso del club, y su inseparable bufanda roja y blanca. Pero el estadio monegasco tiene mucha solera europea. Antes de que el f