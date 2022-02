Como en aquella noche ante el Inter

Encuentro ciertos paralelismos entre aquella famosa noche ante el Inter de Milán en Atotxa, el mejor ambiente jamás visto en Donostia, con el encuentro de esta tarde ante el Leipzig. Como en Alemania hace días, hubo un flagrante error arbitral. En Atotxa no me pitaron un claro penalti que pudo cambiar la eliminatoria. Incluso ganando 2-0 en la vuelta y cayendo eliminados de la UEFA, la afición nos despidió con aplausos. Pase lo que pase hoy, la sensación debería ser la misma. La afición va apoyar desde el primer minuto y eso el jugador, desde el campo, lo siente y se contagia.

Venimos de un duro batacazo en el derbi y las piernas pesan, pero hay una frase del 'Flaco' Menotti que me ha venido a la cabeza durante la semana: «Sentirse cansado no es estar cansado». El equipo está mermado físicamente por todos los partidos que acumula, pero si mentalmente estás fuerte, el cuerpo siempre responde. No hay excusas. ¿Por qué no va a ser la Real favorita si juega delante y con el calor de su gente? El Leipzig es un grandísimo equipo, pero no es el Bayern de 'Torpedo' Muller y Beckenbauer.

Eso sí, creo que la Real tiene que ser fiel a sí misma. Me gustaría ver un equipo que presiona fuerte, que quiere tener el balón y que busca el gol llegando con mucha gente al área, algo que no pasó ni en Alemania ni en San Mamés. En la ida se replegó tanto que apenas pisó área contraria mientras que tampoco se defendió bien la portería de Ryan. El encuentro de ida ya se ha jugado y creo que a un partido, con Anoeta a reventar, tenemos ventaja.

Se habla mucho de la falta de pegada, pero el gol hay que ir a buscarlo. Metimos dos al Granada y dos al Leipzig, pero la Real tiene que buscar la victoria desde lo colectivo. Todos los jugadores atacan y no solo Oyarzabal, Isak o el que juegue arriba. Para hoy me parece importantísimo el centro del campo. Debe ser compacto. También tienen que aportar los jugadores de segunda línea, como el día en el que Rafinha se estrenó. Si tienes dos ocasiones lo lógico es que no metas ninguna. Si presionas y vas con todo y tienes diez ocasiones, lo más seguro es que hagas dos o tres buenos goles. Como en aquella noche ante el Inter.