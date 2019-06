Real Sociedad «No hay ninguna oferta por Rulli, ni por Januzaj» Viernes, 7 junio 2019, 07:25

Del mismo modo que la Real sigue atenta a posibles incorporaciones, no pierde de vista las salidas que puedan sucederse. Roberto Olabe fue ayer preguntado por los rumores que colocan a algunos teóricos titulares fuera de Donostia. Sobre Rulli aseguró que «no hemos recibido ninguna oferta. Hacedme caso». Y explicó que ha vivido un ciclo «chulo» en la Real. Entre semana ya manifestó que el club está satisfecho con el rendimiento que ha ofrecido el argentino tras un inicio titubeante de temporada. También dijo que «no hay ninguna oferta por Januzaj», de quien habló como «un jugador que admiramos, y al que le estamos diciendo que tiene que dar un paso adelante. Me gustaría que se quedara. El jugador tiene contrato», recordó. Ahora bien, también asumió que no todo depende de la voluntad de la Real.