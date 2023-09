Nico Williams se entrena con normalidad y apunta al derbi

Valverde ha recibido este jueves una buena noticia después de que un día antes su equipo no pudiera pasar del empate ante el Getafe en casa y perdiera a Sancet para el derbi de este sábado tras ver la tarjeta roja directa después de protagonizar una temeraria entrada al exrealista Diego Rico. El técnico rojiblanco ha contado con Nico Williams en Lezama y todo apunta a que reaparecerá en la convocatoria ante la Real.

El veloz atacante se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros y parece haber dejado atrás la lesión muscular que se produjo en el encuentro de la selección contra Chipre de hace dos semanas. El menor de los hermanos Williams ha causado baja en los tres últimos compromisos ligueros –Alavés, Cádiz y Getafe– y ha sido Berenguer quien ha ocupado su lugar sobre el campo en su ausencia.

Nico completó la sesión junto con los jugadores que fueron suplentes o se quedaron sin minutos frente al Getafe. Este viernes afrontará la prueba definitiva para confirmar que está apto para entrar en la lista. Valverde ya ha indicado en los últimos días que no va a correr riesgos con su atacante «porque al ser un jugador muy explosivo hay que tener cuidado. No queremos que por una pronta reaparición se rompa de verdad porque sería un contratiempo importante».

Nico fue preguntado por los periodistas por su esperado regreso y replicó que «espero que sí». El retorno del internacional supondría un gran refuerzo para la plantilla vizcaína que se presentará en el Reale Arena con varias bajas sensibles. Valverde ya sabe que no podrá contar con los dos hombres más importantes de su centro del campo. Sancet y Galarreta se perderán el derbi por diferentes motivos, lo que obligará al técnico extremeño a reconstruir esta parcela del campo.

Presentan alegaciones

Las bajas del sancionado Sancet y el lesionado Galarreta generan un dolor de cabeza para el preparador del Athletic, ya que no podrá echar mano de las dos piezas que están llamadas a hacer jugar al equipo. El Athletic aún no se resigna a perder al centrocampista navarro y ha presentado alegaciones al acta arbitral ante el Comité de Competición sobre la tarjeta roja mostrada por el colegiado Díaz de Mera. Este organismo decidirá este viernes si ratifica o no la decisión del árbitro.

De momento Vesga queda como único centrocampista titular disponible y Dani García y Ander Herrera se posicionan como los mejores candidatos para acompañar al gasteiztarra en la medular. Muniain y Unai Gómez son otras de las opciones que maneja Valverde para armar la sala de máquinas del conjunto bilbaíno. Además, el zumaiarra Peru Nolaskoain también causa baja por lesión.