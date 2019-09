Real Sociedad Nerea Eizagirre: «Que televisen los partidos sería un gran espaldarazo al fútbol femenino» Nerea Eizagirre, sonriente después del entrenamiento ayer en las instalaciones de Zubieta. / UNANUE La centrocampista tolosarra afronta su cuarta temporada en el club blanquiazul y está dispuesta a darlo todo por sus compañeras ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 septiembre 2019, 07:34

Nerea Eizagirre cuenta las horas que quedan para el inicio de la Primera Iberdrola. La Real se estrena el domingo rindiendo visita al Valencia. La centrocampista tolosarra, a sus 19 años, afronta su cuarta temporada en el equipo femenino blanquiazul con la misma ilusión que cuando pisó Zubieta por primera vez procedente del Añorga. Al igual que sus compañeras, aspira a superar el séptimo puesto logrado la pasada temporada en liga y, si la fortuna les sonríe, reeditar el título copero logrado en Granada.

- ¿Hay ganas ya de que ruede el balón y de que comience la Liga?

- Muchas, muchas. La pretemporada acaba haciéndose larga y siempre estás pensando en competir, que es lo que nos gusta a todas.

- ¿Este año ha sido más dura que las anteriores?

- Al principio cuesta siempre porque el ritmo y las cargas de trabajo son altas, pero te acostumbras. Yo comencé más tarde que mis compañeras. Tuve unos días de descanso tras participar en julio en el Mundial sub 20 y lo aproveché para arreglar algunas cosas que tenía pendientes en la Universidad -va a empezar segundo de Magisterio en Donostia-. En los amistosos -un empate ante el Girondins de Burdeos y el resto victorias-, el entrenador nos ha exigido competir al máximo, como si fuese un partido de competición. La victoria más importante ha sido la conseguida contra el Athletic en la final de la Copa de Euskal Herria.

- ¿Ha sido un aviso a navegantes directo a Lezama?

- Hasta ahora el Athletic había sido siempre superior a nosotras, pero hemos demostrado que podemos jugarles de tú a tú. No solo al Athletic, también a otros clubes. Ya no somos ese equipo fácil de superar, tenemos mucho nivel, somos un rival al que hay que tenerle respeto.

- ¿Cómo ha sido esa experiencia en Escocia con la selección?

- Muy bonita, aprendí muchas cosas. Estuvimos concentradas un mes -antes disfrutó de sus vacaciones en Menorca-, pero no acabó como todas queríamos. Francia nos eliminó en semifinales, en la prórroga. Quedaron campeonas.

- No era la primera vez que recibe esa llamada...

- No, antes estuve tres años en la sub 17 y este es el segundo en la sub 20. Empecé muy joven yendo a las convocatorias de la selección. Ahora espero ir al Mundial sub 20.

- Va a iniciar su cuarta temporada en la Real, ¿se considera ya una veterana?

- No, qué va. En la plantilla hay jugadoras que llevan más tiempo en el equipo que yo como Nahikari García, Leire Baños o Ane Etxezarreta. Somos un equipo muy joven, pero con mucha experiencia.

- Sus cifras la temporada pasada son impresionantes. 23 partidos de Liga sobre 30, cuatro de Copa, cinco goles, todos en la segunda vuelta, y tres asistencias...

- Al principio me perdí varios porque vine de la selección con una microrrotura en el cuádriceps y tuve dos recaídas. Luego no he vuelto a tener problemas físicos. Esas cifras demuestran que voy progresando. Soy una jugadora muy joven

- ¿La llegada de Bárbara Latorre ha aumentado la competencia para usted?

- Siempre es bueno que haya competencia. La pasada temporada no teníamos extremos y el entrenador me hizo jugar pegada a la banda izquierda y aprendí muchas cosas, pero este año estoy jugando más por dentro, por detrás de Nahikari, como media punta.

- ¿La renovación de Nahikari García ha sido el mejor fichaje de la Real esta temporada?

- Nahikari es una jugadora muy importante en la Real, una referencia. Que se quede es bueno para nosotras y también para la afición. Eso significa que en la Real se puede seguir creciendo y entre todas podemos que este club sea más grande.

- ¿Qué aporta al grupo?

- Es la capitana, tiene muchísima experiencia.

- ¿Qué parte de mérito tiene el vestuario de que tomase la decisión de quedarse en Zubieta?

- Yo siempre le decía que quien tenía que tomar la decisión era ella, pero que nos iba a ayudar a crecer si seguía. Después de ganar la Copa le dijimos que era el momento para continuar con nosotras. Al final creo que se guió más con el corazón.

- ¿El equipo acusará las bajas de Sandra Ramajo y Chini Pizarro?

- Son dos jugadoras que han dado mucho al club, dos capitanas, sin su trabajo hoy en día no estaríamos donde estamos, pero hay gente en el vestuario que tiene mucho peso.

- ¿Se ha reforzado bien el equipo?

- Pienso que sí, han llegado jugadoras a aportar muchísimo. Necesitamos a todas porque somos una plantilla muy corta, de 18 jugadoras.

- Pero los demás también...

- Sí, porque el fútbol femenino va creciendo poco a poco, va a más. Las extranjeras quieren venir a jugar aquí porque es una liga muy competitiva.

- Hay intención de que se televisen sus partidos. ¿Qué supondría?

- Un gran espaldarazo al fútbol femenino. La televisión mueve el dinero y a través de ella la dimensión y la promoción es infinitamente superior.

- ¿Quiénes son favoritos para ganar la Liga?

- Atlético de Madrid, Barcelona y Levante siempre fichan muchas extranjeras y cuentan con esa ventaja, pero creo que tenemos equipo para estar ahí arriba peleando con las mejores. El objetivo es superar la séptima plaza del año pasado.

- Y ganar otra Copa...

- Traer cualquier título a casa sería algo muy bonito. Nos gustaría volver a sentir lo que vivimos en mayo en Granada.

- ¿Qué sabe del Valencia, el primer rival el domingo?

- Que tiene un equipazo.