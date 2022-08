Turrientes y Navarro lucirán los dorsales 22 y 17 del primer equipo

La primera plantilla de la Real contará con dos potrillos más la próxima temporada. Los canteranos Robert Navarro y Beñat Turrientes se suman a las órdenes de Imanol Alguacil para aportar juventud, trabajo e ilusión al proyecto realista como jugadores del primer equipo a todos los efectos.

Con experiencia en la selección española sub-21, pese a ser dos años más jóvenes, ambos han logrado dar el paso definitivo, el sueño de todo joven que entra por primera vez a Zubieta, pero son conscientes y están preparados para la exigencia que les viene. El gran trabajo de la cantera txuri urdin sigue dando sus frutos al primer equipo. Los nuevos dorsales 17 y 22 de la Real Sociedad son Robert Navarro y Beñat Turrientes.

El beasaindarra Turrientes ha señalado este domingo que está «muy contento» por haber podido dar este salto. «Entré en Zubieta con 11 o 12 años y desde el primer día he soñado con debutar con el primer equipo y tener dorsal, y ahora que lo he conseguido tengo que dar las gracias a todos los técnicos que he tenido y también a mis familiares», ha dicho a la web del club.

El catalán Navarro, por su parte, recuerda que «desde que llegué con 17 años, el principal objetivo era llegar algún día a formar parte del primer equipo y estoy contento y agradecido por la oportunidad. Es difícil llegar y ahora hay que intentar mantenerse y consolidarse en este gran club y este gran equipo».