Natalia Arroyo: «Contra el Barça necesitamos nuestra mejor versión y la energía de la grada»

Natalia Arroyo ha señalado en la víspera de recibir al Barcelona en el partido de cuartos de la Copa que la Real está con confianza tras su victoria del fin de semana contra el Betis y que «ojalá siempre sintamos que tenemos opciones en todos los partidos. También para este encuentro sabemos que en el primer segundo todo empieza igualado, que será de una enorme dificultad porque nos visita el actual campeón de liga, pero que puede haber mil factores que rompen las rutinas de los partidos de liga. Sabemos que tenemos alguna opción, aunque sea mínima. Nos hace ilusión imaginar que se puede. Para eso tenemos que dar nuestra mejor versión y que la gente nos de su energía, que Zubieta esté a tope».

No cree la entrenadora catalana que el rival vaya a venir relajado tras conquistar, a falta de seis jornadas, el título de liga. «Creo que el Barça va a estar centrado. Lo habrán celebrado pero entiendo que están en ese rumbo de ganarlo todo. Para llegar a semifinlaes de Copa necesitan ganarnos. Me imagino un partido que se parezca en unas cosas a los que hemos jugado contra ellas y en otras no. Tenemos el reto de hacerlo mejor defensivamente que las veces anteriores», ha señalado en referencia al 8-1 y al 1-9 de la liga.

No obstante, ha avanzado que «todos los partidos los planteamos para ganar. Sí que es una realidad que en Copa puedes no ganar y pasar. Pero no vamos a eso. Vamos a intentar ganar, hacerles gol, intentar que el partido nos mantenga vivas y alargar al máximo nuestro mejor momento. Al final vamos a entender que tenemos virtudes y ellas tienen alguna debilidad. Creemos que hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas contra ellas pero no hemos sido capaces de reflejarlo en el marcador. Los dos partidos que hemos jugado contra ellas no representan el nivel de nuestra temporada».

Arroyo ha pedido la implicación de la grada. «Lo que tenemos que hacer es, si se encaja no caerse, aprender a sufrir, disfrutar de ello. Que la gente nos ayude en los momentos delicados, sin balón, cuando te meten en una agonía. Que estemos fuertes y la gente nos de aire. A ver si miramos el marcador y decimos que estamos metidísimas en el partido».