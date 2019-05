Nahikari: «Me quedo, es el momento de la Real» Nahikari García, Jokin Aperribay y Garbiñe Etxeberria, en Zubieta, donde tuvo lugar la presentación de la renovación de la urnietarra con la Real. / Luis Michelena Nahikari García renueva hasta 2021 y asegura que el proyecto del club ha terminado por convencerle IMANOL LIZASOAIN Domingo, 26 mayo 2019, 22:13

«No han sido semanas fáciles. Ha habido momentos en los que he estado más lejos que cerca de renovar con la Real». Es uno de los tantos titulares que dejó la rueda de prensa que concedió Nahikari García para anunciar su renovación, por dos temporadas más, con la entidad txuri-urdin. Custodiada por el presidente de la Real, Jokin Aperribay, y la directora deportiva de la sección femenina, Garbiñe Etxeberria, la delantera urnietarra posó sonriente y cumplió con el protocolo en la pertinente foto con la elástica blanquiazul y el eterno '7' a su espalda.

«En primer lugar quería agradecer el esfuerzo que han hecho Jokin y Garbiñe. Estas últimas semanas han sido frenéticas y hemos mantenido muchas conversaciones, en especial con Jokin. Nos entendemos muy bien y hemos llegado a un acuerdo para las dos partes. También he hablado mucho con Gonzalo. Quisiera agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el club. La confianza que han depositado en mí. La principal razón por la cual he renovado mi contrato por dos años más es el ambicioso proyecto que está preparando el club para un futuro cercano. Tengo confianza plena en este equipo y estoy segura de que vamos a ir a más. No pudo olvidarme de la afición. El recibimiento y los festejos posteriores a ganar la Copa fueron increíbles. Ellos nos han hecho mejores. Estoy muy feliz y muy ilusionada».

Echando la vista atrás, todo parecía apuntar a que Nahikari ficharía por el Atlético de Madrid. La urnietarra llegaría a la entidad colchonera para suplir la baja de Jenni Hermoso, que parece tener un preacuerdo con el Barcelona. «El proyecto de la Real ha terminado por convencerme. Antes de jugar la final de Copa ambas partes estábamos lejos, pero creo que este es el momento de la Real después de todo lo que se ha generado con la conquista de la Copa. El crecimiento no siempre hay que cuantificarlo en títulos. Mi objetivo como futbolista no es llenar la vitrina con ochenta copas. Me encantaría, porque soy muy ambiciosa, pero hay muchas cosas más. El crecimiento debe ser progresivo. Creo que todos estamos remando en la misma dirección. Tenemos que dar pasos firmes y conseguir que el equipo femenino sea un punto de referencia y que se mantenga en los puestos cabeceros durante muchas temporadas».

«Una líder»

El crecimiento del equipo, como no puede ser de otra manera, va unido a la inyección monetaria que haga el club en la sección femenina. Jokin Aperribay tomó la palabra para tratar este tema y agradecer a Nahikari que se haya decantado por seguir en la Real. «La final de la Copa de la Reina fue algo increíble. Para el club, es muy bueno que tengamos líderes en los diferentes equipos y tú eres uno de ellos. Es muy importante para la Real que te hayas quedado. Así podremos seguir disfrutando de tus goles y ojalá que de nuevos triunfos del equipo. Que esto sea el principio de un futuro muy largo para los dos. El presupuesto del equipo femenino se va a ampliar. Es una realidad, pero no voy a ofrecer ninguna cifra y tendremos que esperar hasta que se inicie la pretemporada. El club también apostó por Gonzalo Arconada y creo que la elección del entrenador ha sido un éxito. Buscábamos otro perfil de entrenador a los que habíamos tenido previamente y creo que hemos dado con la tecla».

La presión por renovar, o no, estuvo presente en la cabeza de Nahikari durante mucho tiempo, aunque negó rotundamente que saltase a Los Cármenes en la final de Copa pensando que iba a ser su último partido vistiendo la camiseta de la Real. «No han sido momentos fáciles. Somos personas y es inevitable que llegasen a mis oídos todas las noticias acerca de mi posible salida del club. Hay que saber restarle importancia a todo eso, puesto que hoy en día es muy fácil opinar y hablar. Tengo 22 años y todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Seguramente no haya hecho todo a la perfección, pero eso me ayudará a hacerlo mejor la próxima vez».

Felicitaciones en la selección

Nahikari volvió a hacer las maletas para reunirse con la selección absoluta. Junto con Mariasun Quiñones, las dos jugadoras de la Real disputarán el Mundial de Francia, que arranca el próximo 7 de junio. Allí ha coincidido con un nutrido grupo de jugadoras del Atlético y de otros clubes, como la legazpiarra Irene Paredes del PSG. «Muchas compañeras nos han felicitado tanto a Mariasun como a mí, aunque unas más que otras», aseguraba Nahikari en clara alusión a las internacionales del Atlético de Madrid. «La Real tiene muy buena imagen tanto dentro como fuera de España. Saben que en Gipuzkoa vivimos el deporte de otra manera. Muchas de mis compañeras de selección alucinaban con los vídeos del recibimiento en el ayuntamiento. Todas las futbolistas queremos que el fútbol femenino pegue un estirón y todo lo positivo que nos pase y nos ha pasado es celebrado por todo el fútbol femenino».

La comparecencia terminó con Jokin Aperribay refiriéndose a la venta de la camiseta del equipo femenino. Y es que esta temporada ha resultado imposible encontrarla en la tienda de la Real. «Los pedidos de las camisetas se hacen con un año de antelación. Las del año pasado estaban solicitadas al proveedor desde hace mucho. Estoy seguro de que la próxima temporada habrá camisetas de Nahikari en la tienda. El 30% o el 40% de las camisetas que lleguen la temporada que viene serán del equipo femenino».