Real Sociedad Nahikari y Mariasun ya están en casa Mariasun y Nahikari, a su llegada a Loiu. / Morquecho Las mundialistas de la Real Sociedad dan por finalizada una temporada de ensueño ÁLVARO VICENTE Loiu Martes, 25 junio 2019, 17:53

Las internacionales guipuzcoanas de la Real Sociedad ya están de vuelta tras vivir el sueño de disputar su primer Mundial. Nahikari García y Mariasun Quiñones han aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Loiu tras caer eliminadas el lunes frente a Estados Unidos.

Nahikari ha trasladado su satisfacción por el papel realizado en el Mundial: «Tuvimos nuestras opciones en el partido ante Estados Unidos y fue una lástima caer por un penalti, pero lo positivo es que esto es solo el principio y que el fútbol femenino ya no tiene freno». La guardameta, por su parte, pese a no llegar a debutar, también ha asegurado que «hoy soy mejor portera que hace seis semanas» cuando el equipo se concentró por primera vez antes de la disputa del Mundial. «Mi papel era estar preparada por si el entrenador lo necesitaba en algún momento del torneo, y he cumplido ese papel».

Ambas han completado una temporada que nunca olvidarán. Han sido decisivas en el primer título de la historia de la Real Sociedad femenina y han participado en el mejor resultado de la historia de la selección española en un Mundial.

00:14 Vídeo. Mariasun y Nahikari, a su llegada al aeropuero. / A.V.

Individualmente, el Mundial no ha sido demasiado exitoso. Nahikari ha disputado muchos minutos y pese a que ha dejado buenas sensaciones no ha conseguido marcar ningún gol. Mariasun, por su parte, no ha tenido la oportunidad de disputar ningún choque, ya que iba como la tercera guardameta de la selección.

Ahora es momento de descansar y recuperar fuerzas antes de volver a Zubieta y empezar con la preparación de una temporada ilusionante con la Real Sociedad.