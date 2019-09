Femenino Nahikari, profeta y pregonera en su tierra Fiestas. Julen Gabirondo y Nahikari García, en la lectura del pregón ayer tarde en el Ayuntamiento de Urnieta. / J. F. MANJARRES La estrella de la Real Sociedad y el segalari Julen Gabirondo, «felices» tras dar inicio a las fiestas de su municipio, Urnieta, desde el balcón del Ayuntamiento JUAN F. MANJARRES Viernes, 27 septiembre 2019, 08:02

Dice el refrán bíblico que 'nadie es profeta en su tierra', pero ayer en UrnietaNahikari García y Julen Gabirondo no solo fueron profetas, sino también pregoneros de las fiestas de su municipio. La estrella de la Real Sociedad y el laureado segalari no podían ocultar ayer tarde su felicidad tras dar inicio, desde el balcón del Ayuntamiento, a las fiestas de San Miguel, que tendrán lugar durante todo el fin de semana. Nahikari García, autora del histórico gol que hizo campeona de Copa a la Real en Granada y principal referente del equipo blanquiazul señaló, minutos antes de leer un breve texto que había preparado, que «me cogió por sorpresa que me nombraran y dije que sí sin ningún problema». Recién llegada de entrenar, la urnietarra reconocía que «me hace ilusión pero conozco a tanta gente, a casi todo el mundo, que me da un poco de vergüenza dar el pregón delante de ellos». Finalmente, mostró en el balcón consistorial el mismo descaro que le ha convertido en una estrella del fútbol femenino. Nahikari pidió a los vecinos y visitantes que «disfruten de las fiestas». La delantera es quizás uno de los personajes más conocidos de Urnieta. «En el pueblo me siento querida. Ya se llenó la plaza cuando logramos en mayo el título y vinimos aquí. Estuve firmando autógrafos durante muchísimo tiempo».

Por su parte, el segalari Julen Gabirondo, tres veces campeón de Euskadi, era un hombre feliz. Su sonrisa no podía esconder su estado de ánimo y poco antes de salir al balcón de la casa consistorial señalaba que le había hecho especial ilusión que le hayan propuesto para protagonizar el acto inaugural de las fiestas de San Miguel. «Siempre es bonito que se acuerden de uno en este tipo de actos, además es un reconocimiento de tu pueblo, algo que es muy gratificante». Gabirondo entiende que los vecinos «valoran y les gusta lo que estás haciendo, lo cual es importante para mí». El deportista es del barrio de Xoxoka, a las faldas del monte Adarra, donde pronto se celebrarán también sus fiestas. Allí protagonizará un importante desafío para el que se está preparando a conciencia. «No creo que pueda salir mucho en los 'sanmigueles' ya que estoy preparando a tope esta prueba».