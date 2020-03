Real Sociedad Nahikari: «Si pudiera, no tendría problema en echar una mano, pero aún estoy en tercero de Medicina» Nahikari, estudiante de tercero de Medicina, dice que «elegí esa carrera para ayudar a los demás en los malos momentos» RAÚL MELERO Jueves, 26 marzo 2020, 22:20

«Sí que me he planteado echar una mano pero todavía no tengo las capacidades adecuadas», así de rotunda se muestra Nahikari García, capitana y máxima goleadora de la Real, internacional y estudiante de tercer curso de medicina. Y es que quien mejor que la urnietarra para poner las palabras exactas en esta situación extraña que no solo vive el deporte sino toda la sociedad entera. «Si decidí estudiar medicina es porque tenía claro que hay que echar una mano al resto en estos momentos complicados y no tendría ninguna duda», explica la atacante txuri-urdin. La capitana de la escuadra femenina advierte que «ahora lo que más se necesitan son manos para poder sacar esta situación adelante y en la medida que sea posible todos tenemos que intentar ayudar en la medida de lo posible».

Nahikari no puede echar una mano porque solo se permite la ayuda en los hospitales y residencias a estudiantes de último curso. Sin embargo viendo cómo la canterana se desenvuelve en el terreno de juego, no cabe duda que su rendimiento en el oficio para el que se está preparando será del mismo nivel o mejor.

Las palabras de Nahikari emanan de la única manera que hay ahora de hablar con jugadoras y jugadores del plantel txuri-urdin. Contestando a preguntas de profesionales y aficionados, que estos últimos cuelgan en las redes sociales. En este estado de confinamiento, la jugadora internacional no tiene duda de qué será lo primero que haga cuando acabe este periodo de aislamiento que ya va para las dos semanas. «Lo primero que haré cuando salga de casa será ver a la familia, amigos y gente más cercana que llevamos tiempo sin poder ver», comenta la capitana de la Real.

Nahikari habla de cosas que al resto de los mortales nos suceden en esta extraña época para casi todos de no poder salir y tener que charlar con los más cercanos por teléfono o videoconferencia. «Nos estamos perdiendo el poder celebrar cumpleaños, así que habrá que montar una buena comida o cena y celebrarlo todos juntos a la vez y que estemos todos bien».

La jugadora urnietarra reconoce que echa mucho de menos «el ambiente del vestuario. Por un lado porque resulta extraño no ir a entrenar y también porque cuando tienes un día malo que la gente te esté esperando para echarte una mano o el cachondeo y risas que hacemos. Seguro que cuando nos volvamos a juntar, tenemos muchas anécdotas que contar», comenta la delantera realista.

En el plano meramente futbolístico, la '7' blanquiazul admite que «puede que sea la temporada más complicada tanto a nivel deportivo como personal desde que estoy en la Real». Algo a lo que sin duda alguna ha influido la lesión en el tobillo que le ha tenido apartada de los terrenos de juego varias jornadas. «Ha sido un año con muchas lesiones donde me ha costado encontrarme a gusto completamente y además la temporada tampoco ha ido como esperábamos y eso también lo complica todo». Sin embargo, la jugadora guipuzcoana tiene claro que en la balanza va a poner sobre todo, las cosas positivas. «De todo se aprende y se sacan lecturas positivas. Aunque no haya sido fácil, he aprendido mucho y me quedo con eso».

Nahikari, para quien la temporada ha ido «con bastantes altibajos» no tiene claro si lo mejor es dar carpetazo a la campaña o presionar para que se termine la liga. «Es difícil hacer una valoración global sobre qué es lo mejor, si seguir compitiendo o dejar la temporada como está», confesó la atacante. No tiene dudas de que «esa valoración hay que hacerla con una perspectiva completa, algo que hoy por hoy no se puede hacer porque no sabemos hasta cuándo durará todo esto».