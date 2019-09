Real Sociedad Nahikari brinda el primer triunfo de la temporada Nahikari García celebra uno de los dos goles que ha marcado este domingo en Zubieta. / Pedro Martínez La urnietarra, de cabeza y desde los once metros, sella la primera victoria de las realistas en un partido en el que Nanclares ha detenido un penalti en el 77 IMANOL LIZASOAIN Domingo, 22 septiembre 2019, 18:08

Primera victoria del presente curso para el conjunto que dirige Gonzalo Arconada. Dos goles de Nahikari han sido suficientes para sumar los tres primeros puntos de la temporada que, unidos a los dos empates de las primeras jornadas, aúpan al conjunto txuri-urdin hasta la séptima plaza de la tabla.

Pese al 2-0 que ha reflejado el luminoso en el Z7 de Zubieta, la Real Sociedad no ha tenido un partido nada sencillo. Ha sido el Betis el que mejores ocasiones ha tenido durante los primeros cuarenta y cinco minutos y solo el larguero y las buenas actuaciones de Nanclares han impedido que el conjunto verdiblanco se marchase al descanso con algún tanto a favor. Ha sorprendido ver como el técnico donostiarra dejaba en la caseta a Marta Cardona, posiblemente la jugadora más enchufada en los primeras jornadas de la Liga Iberdrola. La maña no ha podido entrenarse con normalidad a lo largo de esta pasada semana y ha arrancado el choque desde el banquillo. Ha sido Manu Lareo la que ha ocupado su puesto en la banda derecha. Nerea Eizagirre también ha partido desde el once inicial ante la baja de Kiana Palacios. En el resto de líneas, sin novedades en la alineación escogida por Arconada.

Pese al dominio txuri-urdin en los primeros veinte minutos del encuentro, ha sido el Betis el que ha avisado primero. Martina Piemonte, jugadora exsevillista, ha llevado el susto a la grada de Zubieta con una vaselina sobre Nanclares que se ha estrellado en el larguero. Corría el minuto 15 y a pesar de que las blanquiazules tenían el control del esférico, han sido las andaluzas las que han llegado con mayor peligro a la meta defendida por la jovencísima guardameta realista. Diez minutos más tarde, Leire, libre de marca, ha avisado a la guardameta visitante con una cabezazo desviado. Cumplida ya la primera media hora del encuentro, Nanclares ha vuelto a hacerse enorme en su área pequeña para detener un disparo raso de Piemonte. La portera natural de Miranda está cuajando un gran inicio de campaña sustituyendo a la internacional Mariasun y este domingo ha vuelto a ser determinante para que su equipo se llevase los tres primeros puntos de la temporada.

Efectividad a balón parado

El Betis seguía llegando con peligro al área txuri-urdin, mientras que las de Gonzalo Arconada han acechado la portería de Gerard con tímidos centros de Lucía y alguna que otra individualidad de Nahikari, Latorre e Eizagirre. Cuando peor lo estaba pasando el conjunto realista, ha llegado el primer tanto de la urnietarra. Un saque de esquina botado por Itxaso lo ha rematado de cabeza Nahikari al fondo de la red visitante. El Betis ha pedido falta de Eizagirre por estorbar a la arquera bética, pero la colegiada no ha apreciado nada punible y el tanto ha subido al marcador.

Pese al buen juego demostrado por las béticas en la primera mitad, las verdiblancas, que han vestido de rosa, se veían por debajo en el luminoso. La renta realista aumentaría al filo del descanso con un penalti sobre Manu Lareo. Gerard ha tenido que ser sustituida y ha sido Emily la encargada de tratar de detener la pena máxima a la delantera realista, sin éxito. 2-0 y rumbo a vestuarios.

Ya en la segunda mitad, la Real Sociedad ha sabido jugar con el resultado y las de Arconada se han mostrado confiadas y seguras sobre el campo. Hasta el minuto 77 en el que Maddi ha cometido penalti sobre Abam. Irene fha sido ue al encargada de efectuar el lanzamiento desde los once metros, pero Nanclares ha detenido la pena máxima sellando el primer triunfo de la temporada para las suyas.