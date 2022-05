Nacho Monreal es otro de los jugadores que ha aprovechado las redes sociales para despedirse de la afición. A última hora de la noche del lunes el jugador ha lanzado un mensaje cariñoso para dar las gracias a todo el mundo y mostrar su agradecimiento por los tres años que ha vivido en el club.

«La verdad que es difícil encontrar palabras para describir este momento. Llegue hace 3 años a esta maravillosa ciudad y club con tantos valores con los que me siento identificado. Tres años en los que tanto mi familia como yo hemos disfrutado al máximo, hemos conocido gente maravillosa y nos vamos con recuerdos inolvidables. Quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y trabajadores de Zubieta por haberme hecho sentir como en casa y por estar siempre ahí. Y por supuesto, no puedo olvidarme de vosotros, AFICIÓN, por todo el cariño que siempre he sentido dentro del terreno de juego y sobre todo, fuera de él, en esta temporada tan complicada. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIASSSS. Os llevare siempre en el corazón», ha escrito.