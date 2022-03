Nace 'Sareak', un proyecto ambicioso por el bien del medio ambiente

'Sareak, nos la jugamos por nuestros mares' ya es una realidad. Esta mañana se ha presentado, primero con un vídeo, un proyecto de economía circular cuyo objetivo es rescatar las miles de toneladas de redes de pesca que terminan cada año en el mar y darles una segunda vida convirtiéndolas en porterías de fútbol. A través de Real Sociedad Fundazioa, con la colaboración de Panthalassa y el patrocinio de Salto Systems, el objetivo es ir más allá en la estrategia de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

El director de la fundación del club realista, tras agradecer a las entidades implicadas, ha destacado que la idea principal del proyecto se basa en «coger unas pocas redes de esas 640.000 toneladas que caen, rescatarlas y convertirlas en redes para porterías. Es un proyecto complicado y difícil de ejecutar, no es algo fácil, pero entre todos lo vamos consiguiendo. No es el final del proyecto, es el comienzo». A su vez, Sergio Penzo, director creativo de Panthalassa, ha añadido que «estamos agradecidos de que nos hayan empujado los colaboradores. Involucra al tejido social. Llevamos dos años y no ha sido un camino fácil. Ha sido lindo ver cómo vamos uniendo fuerzas e ilusionando a la gente».

Borja Ganzarain, otro de los involucrados en representación de Salto Systems, ha apuntado que «somos conscientes de que estamos en una década en el que el entorno que nos rodea tenemos que tomar acción. Ha sido una gozada y un orgullo para todos los empleados de Salto. Creemos que esto acaba de empezar». Edurne Salaberria, de la Asociación de Rederas de Gipuzkoa, ha aprovechado para apuntar que «siempre es interesante que se acuerden de nosotras. Nos ha encantado tomar parte».

Manu Díaz, presidente de la Federación Guipúzcoana de Fútbol, ha finalizado transmitiendo que «aquí sabemos la fuerza que tiene el trabajo en comunidad y el trabajo entre diferentes, nos hace mejores. Somos la parte final de la cadena, los beneficiarios. Nuestra participación no es solo tramitar fichas y organizar competiciones, tenemos un deber con la sociedad». Sin duda, desde hoy, ha nacido un proyecto ambicioso que, con un largo recorrido, pretende seguir en proceso de darles a estas redes una segunda vida, incluso con destinos diferentes más allá de los campos de fútbol.