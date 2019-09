Real Sociedad Moyá vuelve a sonreír en su segunda juventud Moyá está encantado con el arranque de Liga que ha protagonizado tanto él como el equipo. / LOBO ALTUNA El meta balear admite que no esperaba empezar el campeonato de titular y que por eso mismo ahora debe «seguir apretando. No me puedo relajar» MIGUEL GONZÁLEZ Jueves, 19 septiembre 2019, 06:29

Miguel Ángel Moyá vive una segunda juventud. A sus 35 años y después de 16 temporadas en Primera División ha arrancado el curso con fuerza. Imanol le ha dado la confianza de ser el portero titular en estas primeras jornadas y el de Binissalem está respondiéndole con buenas actuaciones. Tanto que, en estos momentos, solo dos porteros de la Liga han encajado menos goles que él: el checo Tomas Vaclik (Sevilla) y el vitoriano Unai Simón (Athletic). Grandes guardametas como Ter Stegen (Barcelona), Oblak (Atlético) o Courtois (Real Madrid) han recogido más balones de sus redes que el arquero realista.

De los cuatro partidos disputados, en dos mantuvo la puerta imbatida, en Mallorca y el sábado ante el Atlético. En Mestalla solo fue superado por el tanto de Gameiro a bocajarro y en el derbi de Bilbao consiguieron batirle Williams y Raúl García. Haber encajado tres goles en cuatro jornadas después de disputar tres de ellas fuera y haberse enfrentado al segundo y cuarto de la pasada campaña, Atlético y Valencia, es un buen balance. Además, con el componente sentimental de haberse enfrentado a tres equipos en los que militó, como reconoce: «Ha sido un inicio caprichoso de Liga a nivel personal porque he jugado contra tres exequipos y el otro ha sido el derbi vasco. En lo emocional ha sido muy especial. Cuando alguien está más cerca del fin de su carrera que del inicio siempre valora más los partidos que juega».

Cuando habla de que está más cerca del fin no se refiere a que esté pensando en su retirada, ya que se ve con fuerzas para seguir más tiempo en activo. «Lo digo porque llevo 16 años y no creo que dure otros 16 años más. Pero espero que dos, tres o cuatro años pueda estar ahí. Será el fútbol y mi cuerpo los que dictaminen hasta cuándo pueda seguir. Sí que me gustaría que la Real ejerciese la opción unilateral que contempla el contrato para prorrogarlo un año más, hasta 2021, pero es un asunto secundario ahora mismo».

La competencia con Remiro

Después de una trayectoria tan dilatada sabe que el fútbol es muy voluble y que puede cambiar de un día a otro. En pretemporada todo hacía indicar que sería Remiro el escogido para arrancar la temporada de titular pero al final Imanol se inclinó por él, quizás buscando experiencia y veteranía atrás en un equipo demasiado joven. «No entraba en las quinielas que pudiera jugar de inicio pero a su vez era algo que me motivaba a seguir trabajando. Ahora tengo que seguir apretando, porque no me puedo relajar. La temporada es larga y seguro que habrá minutos para todos».

No obstante, se lo está poniendo difícil al de Cascante con sus actuaciones. Ante el Atlético recibió el reconocimiento de la grada tras la intervención que realizó ante Vitolo y que impidió que el conjunto rojiblanco se metiese en el partido. «Fue una jugada muy rápida con todo el mundo cerca. Parece sencillo decir que entrenamos ese tipo de acciones y que por eso acaban saliendo. Pero es así. La figura del entrenador de porteros es muy importante porque ese trabajo específico da resultados. Y en esa jugada de velocidad de reacción se vio. Fue dosis de suerte, de estar bien colocado y de que el remate de Vitolo no fuera más esquinado», dice quitándose mérito.

Tanto han cambiado las cosas que reconoce que hubo un momento en verano en el que pensó que tendría que salir de la Real Sociedad, tal y como confesó en la entrevista realizada a este periódico el 21 de agosto. «La idea era que Rulli saliese traspasado y que yo me quedase con Remiro. Pero pasaban los días y pensé que quizás me tocase a mí marcharme si se atascaba lo de Rulli».

No se fía del Espanyol

En lo que se refiere al futuro más cercano, concede mucha importancia el encuentro del domingo (14.00) en Cornellá ante el que califica un buen rival. «Se le han ido dos piezas fundamentales como Borja Iglesias y Hermoso, aunque es normal que cuando alguien destaca los grandes llamen a su puerta. Han cambiado de entrenador pero la idea sigue siendo la misma. Tiene un equipo joven y rápido, con una apuesta clara por la cantera. Les ha costado arrancar en la Liga pero ya han ganado su primer partido, en Ipurua. Hubiera preferido que no lo hubiera hecho porque seguro que este resultados les habrá reforzado moralmente».

El recuerdo de la última visita a feudo periquito está demasiado reciente, ya que fue en la última jornada de la pasada campaña y la Real se quedó fuera de Europa. «Fue un encuentro a cara de perro porque uno de los dos iba a ir a Europa dejando al otro fuera. El arranque fue bastante respetuoso entre los dos equipos pero luego el partido se soltó. El gol del Espanyol desequilibró todo. Cornellá es un estadio difícil para jugar. En los dos años que llevo aquí hemos perdido los dos partidos allí. Tenemos que meternos en la cabeza que va a ser un partido muy difícil, aunque como ha dicho Granero todavía esperan una mejor versión de ellos».

En contra de la opinión general, no considera que el partido que esta noche tiene que disputar el Espanyol en Cornellá ante el Ferencvaros en la Europa League pueda pasarle factura el domingo. «Tenía un entrenador que siempre nos decía que prefería tener partido entre semana y que sus jugadores se cansaran, porque es mejor que estar parado una semana entera. Que así los jugadores tienen los hábitos más frescos. Si sacan un buen resultado no van a notar el cansancio porque van a estar muy motivados».

El triunfo ante el Atlético ha desatado la ilusión en el entorno txuri-urdin y Moyá apuesta por mantener el nivel ofrecido el pasado sábado. «Llegar a lograr muchas cosas es más fácil que mantenerlas después. Cuando ganas a uno de los mejores equipos de Europa por 2-0 dando una buena sensación te preguntas hasta dónde puedes llegar. El reto es mantener ese nivel. Ahora nos toca Cornellá. Imanol nos dijo el primer día que no quería que jugar fuera influyera en nuestro juego y que cambiásemos nuestra idea. Queremos ser un equipo de ataque, de mantener la posesión y que salga a ganar los partidos».