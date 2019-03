Real Sociedad Moyá: «Vamos a ir a por todas y el Atleti, también. Sé que no les ha gustado perder tantos partidos en Anoeta» Miguel Ángel Moyá posa en la fachada de la sala de prensa de Zubieta antes de un entrenamiento / Morquecho El cancerbero realista, ex del Atlético, habla de su suplencia, el momento de Rulli, las opciones europeas y el porqué del éxito de Simeone RAÚL MELERO Sábado, 2 marzo 2019, 09:20

Es una rara avis en el fútbol moderno. Por lo menos delante de un periodista y con la grabadora traccionando. Miguel Ángel Moyá Rumbo (Benissalem, Mallorca, 1984) es un hombre de verbo fácil, explicaciones concluyentes y rotunda oratoria. Sin embargo, Moyá no ha pasado quince años ininterrumpidos en Primera por su capacidad oral sino por sus habilidades guardando la portería. Una lesión le apartó de la titularidad con la Real Sociedad en vísperas del Bernabéu y lucha a diario por recuperarla. Se refiere a la relación que tiene con Rulli y por supuesto conoce todos los entresijos del Atlético de Madrid, rival este sábado de la Real en Anoeta a partir de las 18.30 horas. «'Cholo' habla con pasión, como si fuera todavía futbolista», dice. Ese puede ser el secreto del resurgir colchonero.

- Ocho partidos sin perder.

- Cierto. Llevamos una muy buena racha. Ocho en Liga, diez con los de Copa. Va bien la cosa. Mirando hacia arriba.

- Llegan a ganar en Girona...

- Si hubiéramos conseguido un gol tengo la sensación de que era el clásico partido que el equipo que marcara se lo llevaba.

- ¿Temió por el resultado en la última jugada?

- Tuvieron esa última de Borja García, así que el empate no está mal.. Íbamos con la intención de ganar, pero cuando ves que entras con empate en el minuto 85, das por bueno el punto.

- ¿Cómo vio a Rulli en Montilivi?

- A Gero le veo bien desde su reentrada en el Bernabéu. El día de Girona, y fíjate que ha hecho partidos buenos, me parece que fue uno de los más completos. Estuvo bien en todo. En el inicio de jugada con balón, hizo un par de salidas y dos paradas de diferente forma. Hizo un partido de notable alto

.- ¿Cómo se encuentra usted? ¿Listo si se da la ocasión para que defienda la portería?

- Después de lo del Bernabéu tuve un problema con la rodilla, nada que ver con otras lesiones que he tenido en mi carrera, pero estoy preparado. Viendo a Gero entrenarse fuerte, me hace crecer a mí y que yo me entrene a tope le hace crecer a Gero. Así que si Imanol me dice que me ponga en la portería mañana, estaré preparado.

- El martes no salió a entrenarse con el grupo por un problema en el gemelo. ¿Olvidado ya?

- Absolutamente. No salí al campo por precaución, ahora estoy ya perfecto.

- Le pregunto por la figura de Luis Llopis, el entrenador de porteros.

- Es una figura más que relevante, importante diría yo. Él se siente como el pez en el agua, se maneja perfectamente en este formato, algo que ya conoce en el Madrid. Trabajaba con dos porteros del primer equipo y con el que apunta desde el filial como es nuestro caso. Él busca lo mejor al equipo y la importancia que tiene el portero para este equipo, empezando la jugada desde atrás o siendo un elemento más en la circulación de balón. Además, no tiene problema en dar cariño a los dos porteros, sobre todo al que no juega. No descarto que, como pasara el año pasado, haya un cambio en la portería y seguro que voy a tener algún partido para jugar como hizo el año pasado.

- El entrenamiento específico de la portería le ayuda a estar preparado, ¿no?

- Así es. El nivel y la exigencia es muy alta en los entrenamientos. Un día estamos diez minutos pegando puñetazos al balón, en otro rato no lo cogemos con la mano en media hora y trabajamos con el pie... El portero es la posición más específica y necesita ese entrenamiento.

- ¿Cómo es su relación con el otro portero?

- (Se lo piensa) Está entre la que tienen dos pilotos de Fórmula Uno y una pareja de tenis. La relación puede ser completamente igual a la que tienes con otro jugador. Pero voy a ver si me explico.

- Usted dirá.

- Un jugador puede salir al campo en cualquier minuto pero el portero sabe que si no juega de inicio, le va a tocar banquillo si no ocurre algo extraordinario, como una lesión o una expulsión. Es una posición específica que la sociedad futbolística ha repetido que tiene que tener confianza. Y yo digo que la confianza viene si tú das rendimiento. Si hay un cambio en la portería no quiere decir que el que sale esté mal. Hay cambios en los otros diez jugadores de campo, cambias un media punto por un delantero o permutas el sistema y no pasa nada. Y si cambia el 13 por el 1. El fútbol es más moderno, cambia de porteros, Keylor y Courtois, es un ejemplo. No te he respondido ¿no?

- Se ha ido un poco por los cerros de Úbeda...

- (Risas) Que nos llevamos bien hombre, claro que sí. Hay competencia pero nos llevamos bien. Yo no le deseo el mal a alguien porque eso significaría que no estás seguro de lo que puedes ofrecer. Yo quiero que Gero esté a tope porque cuando me toque entrar en el equipo, será un equipo ganador.

- ¿Cómo lleva la suplencia?

- Con naturalidad y con un prisma diferente a como lo podía ver tras diez años atrás.

- No quiere decir eso que no le importe...

- Por supuesto. La llevo con deportividad y pensando en el bien del equipo. Eso sí, cuando estoy aquí, en Zubieta, me quiero comer el césped y me entreno cada semana para demostrar que puedo ser el titular a pesar de que venga de no jugar.

- Una faena la lesión antes del Bernabéu.

- Me disgusta aunque me consuela que salí del equipo por una lesión y no por bajo rendimiento. Cada semana la empiezo con la sensación de que voy a jugar demostrando al entrenador que estoy preparado para jugar. Ese prisma te lo dan los años y la tranquilidad. Esa tranquilidad no es relajación y el club lo sabe.

- El juego del portero ha evolucionado muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver con el juego con los pies.

- Desde que empecé a jugar fui un amante de jugar con los pies, me gustaba sacar de tres dedos de lado, trabaje con Leo Franco y con el Mono Burgos. Antes había diferencia de cultura entre porteros sudamericanos y europeos, pero creo que ahora cada uno tiene cosas de todos los lados, nos hace más completos. Y es que para algunos equipos y la Real es uno de ellos, de un tiempo a esta parte, que el portero tenga un buen trato con el pie es importante. Ahora no es 'le paso el balón al portero y a temblar sino que se puede jugar con criterio'.

- Cambiemos de tercio. Viene su exequipo en un gran momento. ¿Se le puede batir al Atlético?

- Este año se ha demostrado que cualquier equipo le puede hacer cosquillas a otro aunque sobre el papel sea superior. Llegan los últimos partidos de la temporada que es cuando los equipos se juegan dónde acabar la Liga y donde cada uno está más pendiente para cumplir su objetivo. Esto para nosotros también es así, y seguro que se va a ver un partido igualado. Como conozco a la Real sé que vamos a dar todo para quedarnos con la victoria, pero como también conozco a los otros, sé que le van a dar una importancia tremenda para mantener el segundo puesto porque los últimos partidos del Atlético de Madrid en Anoeta no han sido buenos.

- ¿Gusta más jugar contra excompañeros que otros partidos?

- Por supuesto. Si tuviera que elegir jugar partidos, son los dos contar el Atlético, los dos contra el Getafe, los dos contra el Valencia… y porque no jugamos contra el Mallorca, sino también. A la vez, igual que les tengo respeto a ellos, para la Real solo quiero ganar. Que no quede ninguna duda. Me fui disgustado del Wanda porque no ganamos. El máximo respeto que le puedes dar a un exequipo es ir a por todas a intentar ganarle.

- ¿Cree que existe un pócima 'Cholo Simeone'?

- El Cholo cree en lo que hace y en lo que dice y lo hace con mucha pasión. Es lo que transmite a los jugadores, habla su idioma porque ha sido jugador, algo parecido a lo que puede pasar aquí con Imanol, que además es de la casa. Hablar ese idioma, hace ir un par de pasos por delante. Otro aspecto es el status que tiene él en el club, que probablemente después del jugador más importante viene él y es una referencia. No ha dejado de creer en sus ideas y estar tanto tiempo en un banquillo en España no es fácil, es meritorio y sabe que no puede dejar de pisar el pie del acelerador.

- ¿Se puede copiar el modelo de Simeone?

- Es cierto que probablemente el 90% de los entrenadores apuestan más por esa forma de jugar estereotipada en Pep Guardiola y el Barça. Pero hay otros equipos que apuestan por otros modelos que son más solventes en defensa y un ejemplo es el Getafe. Para mí es un club calcado del Atleti con sus diferencias presupuestarias, de plantilla, de estructura y de todo. Pero están haciendo un trabajo muy bueno. Eso demuestra que los dos caminos son válidos.

- ¿Qué tiene más mérito en el Atlético: su defensa, el centro del campo o el ataque?

- Para mí todos los jugadores de ataque porque tiene mucho mérito que tipos de ese nivel y calidad se sacrifiquen tanto en defensa.

- ¿Qué puede decir de su excompañero Jan Oblak?

- Ufff (Suspira). Aparte de todas las condiciones habidas y por haber de un portero, tanto cerca como lejos, como en la toma de decisiones, tiene ese don que las veces que elige regular, también saca balones. Lleva 17 goles en 24 jornadas. No es que le van a él sino que está donde tiene que estar. Da gusto verle y me alegro porque se lo merece y es un buen tío.

- ¿Está por encima de Courtois o Ter Stegen?

- Se puede decir que comen en la misma mesa, como se dice ahora. Mi preferido es Oblak por el cariño que le tengo pero sería un necio no valorar la calidad que a su estilo tienen Courtois y Ter Stegen.

- ¿Debe mirar la Real solo hacia Europa?

- En el momento en el que focalizas un poco lejos, error, porque no ves el bache que tienes cerca y puedes tropezar. Estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, se han sacado los partidos, hemos tenido algo de fortuna en ocasiones pero también hemos tenido momentos en que nos ha faltado. Fíjate que no perdimos en la Copa y nos eliminó el Betis. Aunque estamos bien, sí.

- Continúe.

- El entrenador tiene claro lo que quiere, el club también y los jugadores creemos en esa idea y el mensaje que podemos mandar es que vamos todos en el mismo camino. Y eso al aficionado le gusta: que no haya fracturas, que todos hablemos el mismo idioma. Tenemos una buena plantilla, de calidad y creemos en la idea del entrenador.

- ¿Qué ha cambiado de Asier Garitano a Imanol para que los resultados sean tan óptimos?

- Creo que es un pequeño cambio de mentalidad. Veníamos de Eusebio, el club cogió una idea de juego y con el fichaje de Asier (Garitano) buscó un híbrido. Teniendo esa idea de juego, queríamos fortalecer la parte de atrás. Igual esa mezcla de las dos pócimas no terminó de dar su fruto. Y no es culpa de nadie, se apuesta por una forma y no funciona. Luego vuelves a las raíces, va bien, tiene suerte a veces de que vaya bien y trabajas todo lo posible para que siga bien.