Mourinho: «Nos encanta la tormenta en el estadio»

Mourinho ha tirado de humor este miércoles para responder a Imanol Alguacil, quien invocaba una «tormenta perfecta» en Anoeta para poderle dar la vuelta a la eliminatoria. «Son declaraciones respetuosas, está cargando el ambiente y ha utilizado un país muy bello como Portugal y Nazaré», ha declarado con sorna el técnico luso.

«Él hace su trabajo, es un gran entrenador desde el punto de vista técnico. Es un gran comunicador con su gente. Para ellos es una ventaja poder jugar el partido de vuelta en casa y habrá diseñado la estrategia del partido a conciencia. Nosotros también tenemos nuestra estrategia y tenemos fe en lo que vamos a hacer», ha indicado Mourinho.

Eso sí, el preparador portugués ha avisado también que su equipo está acostumbrado a este tipo de ambientes, ya que «el Olímpico siempre genera la tormenta perfecta». «El ambiente de la Roma es muy bonito, pero al final es el campo el que juega y habla. Mañana habrá un gran ambiente de apoyo a la Real, pero también nos da empuje a nosotros. El desastre era cuando con el Covid los estadios estaban vacíos. A nosotros nos encanta la tormenta en el estadio, la Roma jugará mejor con ella», ha asegurado.

Mourinho ha afirmado que el encuentro tiene todos los ingredientes para que se pueda ver un buen espectáculo. «Es un estadio bello, con la hierba perfecta, ellos juegan muy bien y el árbitro es élite UEFA», ha sostenido.

El preparador romanista volvió a deshacerse en elogios hacia el cuadro txuri-urdin tal y como lo hizo en la ida. «Es un equipo que juega por objetivos grandes. Está en posición de Champions desde el inicio del campeonato y tiene una bonita ventaja sobre sus rivales. Siempre he tenido un respeto profundo por la Real por su estructura y filosofía, con un entrenador de casa y muchos jugadores jóvenes locales».

«Una gran batalla»

Mourinho no se plantea introducir muchas modificaciones en el once, aunque sí que ha confirmado que dará entrada al central Ibañez, que no pudo jugar el partido de Roma por sanción. El luso espera una Real «más agresiva», que «correrá riesgos». «Estamos preparados para ello e intentaremos sacar ventaja de su situación. El resultado no es definitivo, pero si negativo para ellos», ha señalado.

Lorenzo Pellegrini también ha comparecido esta tarde en la sala de prensa del Reale Arena después de que la escuadra italiana inspeccionara el terreno de juego. El centrocampista cree que la Real «es un equipo muy fuerte, así lo demostró en la ida, tiene mucho control de balón y para nosotros será una gran batalla».