«Mourinho ha construido un equipo muy compacto, sobre todo en el Olímpico de Roma»

– Además de la derrota contra el Salzburgo en la ida de la Europa League, ha perdido dos partidos en febrero contra la Cremonese, uno en Copa y el otro este pasado lunes en Liga, que suponía su primer triunfo de la campaña. ¿Han sido accidentes?

– Pasa siempre. Cuando vas a jugar contra un equipo que nunca ha ganado el problema está en que los jugadores piensan que no van a necesitar sufrir ni correr para ganarles, pero el contrario pelea por orgullo y pasa lo que pasa.

– Usted no estaba ya en activo cuando se permitió que los porteros pudieran sacar en corto, dentro del área. ¿Cómo lo hubiese gestionado?

– Ahora todos quieren tocar, hacer cosas diferentes. Pero siempre depende de la calidad de los jugadores que tienes. Si cuando tienes el balón en los pies no sabes qué hacer, es difícil. Todos los estilos son buenos, pero yo creo que es más importante la calidad de los jugadores.

– Cuando la Real más ha brillado ha sido con el rombo formado por Zubimendi, Silva, Merino y Brais.

– Sí, pero eso no es importante. Da igual el rombo, jugar con tres, con cuatro o con cinco. Lo importante es que el entrenador decida un estilo de juego en base a los jugadores que tenga. En mi opinión, hay que hacer eso. Si no tienes jugadores para hacer el estilo que tú piensas desplegar, vas a salir derrotado.

– ¿Su Roma campeona qué estilo tenía?

– Buah, muy fuerte, muy fuerte. Jugamos muy ofensivos, en ocasiones demasiado ofensivo. Jugamos con Totti, Montella, Batistuta, Delvecchio... Todos eran más ofensivos que defensivos. Dependía mucho del partido, pero a veces jugábamos con tres delanteros o con dos.

– Eso choca con la fama que tenía el fútbol italiano de ser muy defensivo. ¿O eso es un mito?

– Sí, eso es lo que siempre se dice del fútbol italiano, pero no es verdad. En Italia siempre ha habido un juego muy organizado. Hemos tenido entrenadores que han jugado con muchos delanteros, con defensa de tres, de cuatro, de cinco... Italia siempre ha sido tácticamente muy avanzada.

– ¿Por qué cree que la Serie A no es tan seguida por el gran aficionado al fútbol?

– Porque no tiene más dinero. Antes sí que lo había. El Barcelona tiene millones y millones de deuda y el Madrid tiene dinero. ¿Por qué los jugadores se van a Inglaterra? Porque allí está el dinero.

– Pero deportivamente, una vez terminado el reinado de la Juventus, la competición parece que está muy abierta.

– Sí, exacto.

– Usted ganó el Scudetto con la Roma en 2001. Es el último título liguero del club, pero también el de un equipo que no sea del norte del país. Con los equipos de Milán y la Juventus dominando hasta ahora, ¿cree que la diversidad y las diferencias socioeconómicas que hay entre el norte y el sur en Italia también se han trasladado al fútbol?

– No, no lo creo. La filosofía de un equipo de fútbol la hace el entrenador. No la hace ni el norte ni el sur.

– Ya ha mencionado que es comentarista en Sky Italia, pero también es el embajador de los premios Laureus. Entre la Argentina campeona, las remontadas del Real Madrid en Champions y su posterior título o la sorpresa de Marruecos en el Mundial, ¿con qué se queda?

– Marruecos ha sido una gran sorpresa. Argentina, ganando la Copa América y después el Mundial, ha hecho un doblete de mucho valor. Si hablamos de sorpresa, me quedo con Marruecos.

– ¿Se queda con Marruecos entonces?

– No, con Argentina.