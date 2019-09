Incorporación Monreal, un 'Sir' con experiencia para la Real Sociedad Firma por dos temporadas y el precio del traspaso se establecerá en función de unas variables tales como el número de partidos que juegue o si la Real logra el pasaporte europeo IMANOL LIZASOAIN Domingo, 1 septiembre 2019, 10:29

Ya es oficial. Nacho Monreal (Pamplona, 1986) vestirá con la elástica blanquiazul esta temporada. Las negociaciones han llegado a buen puerto y el club realista anunció ayer el fichaje del defensa navarro. El lateral izquierdo, capaz también de jugar en el centro de la zaga, firma por dos temporadas con la entidad guipuzcoana cuando en el Arsenal solo le quedaba un año de contrato.

El acuerdo al que han llegado 'gunners' y realistas estipula que el precio del traspaso se establecerá en función de unas variables tales como el número de partidos que juegue Monreal o si la Real Sociedad logra clasificarse para competición europea. Si no se cumple la cifra de encuentros pactados en el acuerdo y la Real no entra en Europa, el club pagará 250.000 euros al Arsenal al final de los dos años de contrato. Según informó ayer la Real en un comunicado, la presentación oficial se realizará mañana, en horario aún por confirmar.

El zaguero de 33 años, natural de Esquiroz, aterriza en San Sebastián con el claro objetivo de aportar su experiencia y veteranía a la plantilla más joven de toda LaLiga después de ocho temporadas en uno de los clubes más punteros de la Premier League, el Arsenal. Monreal no volverá a llevar la camiseta del conjunto del norte de Londres, aunque sí se espera su presencia hoy en el Emirates Stadium para despedirse de su afición y también de sus compañeros. Tras el derbi que enfrentará a Arsenal y Tottenham, hará las maletas para poner rumbo a Donostia, donde mañana será presentado como nuevo jugador txuri-urdin.

El fichaje del futbolista navarro es una apuesta en firme de Roberto Olabe, consciente de que a la plantilla, y más en concreto a la defensa, le faltan hombres con experiencia. Con una media de edad de 25 años, la escuadra blanquiazul es la más joven del campeonato. Miguel Ángel Moyá (35), David Zurutuza (33) y Nacho Monreal (33) serán los más veteranos del grupo.

La ficha DNI Nace en Pamplona el 26 de febrero de 1986. 1,80 metros. Lateral izquierdo. También puede jugar como central Inicios Arranca su carrera en las categorías inferiores de Osasuna. Debuta en 2006 con el equipo rojillo en un partido de la fase previa de la Champions League. Trayectoria Tras su paso por Osasuna ficha por el Málaga para, temporada y media después, marcharse al Arsenal. Esta era su octava temporada en Londres. Ha sido internacional con la absoluta en 22 compromisos.

Con dos laterales zurdos en la primera plantilla y salvo sorpresa mayúscula, Monreal será el elegido por Imanol para salir de inicio en los próximos compromisos ligueros. Y es que pese al buen final de temporada que cuajó Aihen Muñoz, al de Etxauri no se le ha visto tan suelto en este inicio de campaña y podría quedar relegado al banquillo. Pese a que el ex de Osasuna se haría con su puesto, Muñoz ya ha manifestado que está encantado con su llegada y que pretende absorber lo máximo posible del curtido lateral navarro. Diferente es el caso de Kevin Rodrigues, que apenas ha tenido continuidad con Imanol. Las lesiones han lastrado su progresión y no se descarta una posible salida antes del cierre del mercado, aunque su idea es continuar en la Real. Marsella y Valladolid ya han preguntado por el internacional portugués. Monreal llega a Donostia para aportar concentración y polivalencia en la zaga, puesto que también puede jugar como central zurdo, posición que ha quedado algo huérfana tras las salidas de Héctor Moreno y Raúl Navas.

A la espera de lo que decida Imanol, Monreal parte con mucha ventaja para ser titular

Formado en la cantera de Osasuna, el jugador nacido en Pamplona debutó en Primera División en la temporada 2006/07. Cuco Ziganda, que ya había sido su entrenador en juveniles y en Osasuna B, fue quien le hizo estrenarse con el primer equipo en un partido de la previa de la Liga de Campeones ante el Hamburgo, disputado el 9 de agosto de 2006. Tras una primera temporada de adaptación, se convirtió en indiscutible en las alineaciones para las siguientes campañas y en uno de los mejores laterales izquierdos nacionales, llegando a debutar con la selección en 2009. Durante sus cinco temporadas en El Sadar, también estuvo a las órdenes de José Antonio Camacho y de José Luis Mendilibar. Con el club navarro disputó 144 partidos, marcando tres goles en Primera División al Levante, Xerez y Hércules.

Suma 251 partidos con el Arsenal, siendo pieza clave y capitán de los 'gunners'

Pese a tener contrato hasta 2014, la entidad rojilla decidió aceptar la oferta de seis millones de euros que el Málaga puso encima de la mesa para hacerse con los servicios del defensa zurdo. Fue precisamente en la Costa del Sol donde Monreal rozó la gloria como futbolista. En su primera temporada con el club andaluz, los de Mauricio Pellegrino quedaron en un más que meritorio cuarto lugar. Una temporada más tarde y a pocas horas de cerrarse el mercado invernal, el jugador llegó a un acuerdo para firmar con el Arsenal por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

'Nacho, Nacho Man...'

Una vez en Londres, Monreal va creciendo año tras año hasta convertirse en pieza clave y capitán de los 'gunners', algo al alcance de muy pocos jugadores. Suma 251 encuentros con el Arsenal. Internacional con la selección española, Monreal ha jugado 22 partidos internacionales y estuvo convocado en el Mundial de Rusia 2018. El experimentado lateral también puede presumir de tener un cántico propio en el Emirates. La afición 'gunner', emulando a la archiconocida canción de los Village People 'Macho Man', entonaba en cada encuentro el siguiente estribillo: 'Nacho, Nacho man, Arsenal's got a Nacho man, Nacho, Nacho man, defends the goal as best he can. Everyone wants to be a Nacho man'.