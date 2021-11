Los aficionados de la Real Sociedad que se desplacen hasta Mónaco el próximo 25 de noviembre, jueves, para presenciar 'in situ' el decisivo partido de UEFA Europa League (21.00 horas) contra el AS Mónaco deberán que tener en cuenta las medidas vigentes en el Principado debido a la Covid-19. Todos aquellos que dispongan de entradas para el partido deberán presentar el pase Covid para entrar al estadio Luis II. En caso de no tener la vacunación completa deberán presentar una prueba PCR o un test de antígenos realizados en las 72 horas previas.

Además, otro aspecto a tener en cuenta es la prohibición dentro del Principado de vender y consumir alcohol en días de partido, excepto en las comidas.

Autobuses para ir a Niza

Debido a los problemas para encontrar alojamiento dentro de Mónaco, muchos aficionados optarán por concentrarse en los alrededores de Niza, a veinte minutos del Principado. Por ello, la Real ha anunciado que fletará autobuses gratuitos para que los aficionados puedan volver a la ciudad francesa una vez finalice el partido.

El club txuri-urdin ha solicitado que aquellos aficionados que estén interesados en desplazarse en autobús desde Mónaco a Niza completen el formulario disponible en la página web de la Real Sociedad antes de las 12.00 horas del lunes 22.