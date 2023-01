Mohamed Ali-Cho, titular ante Osasuna el día de Nochevieja, se quedó ayer fuera de la convocatoria por unas molestias. El francés, que apuntaba a titular, no pudo entrar en la lista y está por ver si sufre una lesión o no. «Ayer se hizo daño en el tobillo. Se ha levantado hoy -por ayer- con dolor. Vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos que no sea de larga duración», explicó Imanol en su comparecencia. Hoy se le realizarán pruebas para conocer el alcance de la lesión.